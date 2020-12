The Mandalorian : Infos sur les spin-offs Ashoka et Rangers of the New Republic

Jon Favreau donne des infos sur les séries Ashoka et Rangers of the New Republic qui sont connectées à The Mandalorian.

Récemment, Disney+ a annoncé la préparation de plusieurs séries Star Wars en live-action dont les spin-offs de The Mandalorian, Ashoka et Rangers of the New Republic. Récemment invité dans l’émission Good Morning America, Jon Favreau s’est confié su ces deux nouvelles séries.

Bien que beaucoup de choses restent mystérieuses pour le moment, Favreau a au moins confirmé la timeline approximative des séries. Il dit qu’il travaille avec Dave Filoni sur ces projets.

« Nous travaillons ensemble sur [The Mandalorian], » dit-il à propos de sa collaboration avec Filoni. « Il fait Ahsoka, qu’il écrit en ce moment. Ensuite, nous avons aussi Rangers of the New Republic. Tous se déroulent dans la même chronologie ici, juste après le retour du Jedi. »

Las fans de Clone Wars seront ravis de savoir que Filoni se charge de la série Ahsoka. Il était le chef créatif de la série animée où le personnage a fait ses débuts. C’est un peu le bébé de Filoni, ce personnage lui tient à cœur. Il a même écrit et réalisé lui-même l’épisode de The Mandalorian dans lequel elle apparait.

Ahsoka verra le retour de Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka Tano, et Rangers of the New Republic, aura lieu peu de temps après les événements du Retour du Jedi. The Mandalorian se déroule aussi environ 5 ans après les événements de ce film. Cela a du sens et comme Lucasfilm l’avait déjà dit, les Rangers de la Nouvelle République « se croiseront avec les histoires futures et aboutiront à un événement historique décisif ».

Pour le moment, il n’y a pas de date pour les séries Ashoka et Rangers of the New Republic. Il est possible que ces deux séries entrent en production après la saison 3 de The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett qui seront diffusés à Noël prochain.

Source : GMA / Crédit ©Disney+/Lucasfilm