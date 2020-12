The Mandalorian : Spin-off Boba Fett confirmé et Pedro Pascal revient bien pour la saison 3

Jon Favreau met les choses au clair au sujet du spin-off de Boba Fett et de la saison 3 de The Mandalorian.

Jon Favreau met les choses au clair sur les spéculations à propos de la série Boba Fett qui a été teasé à la fin du final de la saison 2 de The Mandalorian, confirmant qu’il s’agit d’un bien spin-off autonome et que The Mandalorian aura bien une saison 3.

Dans une séquence après le générique de fin, on découvre Bib Fortuna, l’ancien bras droit de Jabba, assis sur son trône. Fennec entre en tirant sur la plupart des créatures autour de lui et libère la danseuse bleue. Puis Boba entre et Bib s’exclame : «Boba, je pensais que tu étais mort !». Boba le tue alors et prend le trône au palais de Jabba. On peut ensuite lire à l’écran : « Le livre de Boba Fett. En décembre 2021. »

« C’est en fait distinct de la saison 3 de The Mandalorian », a partagé le showrunner lundi sur Good Morning America. Le livre de Boba Fett, comme il est intitulé, est déjà en cours de tournage, « puis nous entrons en production avec la saison 3 de The Mandalorian, avec le personnage principal que nous connaissons et aimons (joué par Pedro Pascal).»

La série n’a pas été annoncée plus tôt parce que « nous ne voulions pas gâcher la surprise », confie Favreau. Et depuis l’annonce à la fin de la saison 2 de The Mandalorian, Disney n’a pas communiqué plus sur Le Livre de Boba Fett.

Tout ce qu’on sait, c’est que Temuera Morrison et Ming-Na Wen reviendront pour le spin-off, reprenant leurs rôles de Boba Fett et de Fennec Shand, tandis que Favreau sera producteur exécutif de la série avec Dave Filoni et Robert Rodriguez.

La scène post-générique avait semé le doute parmi les fans qui pensaient que Le Livre de Boba Fett reprendrait peut-être la place The Mandalorian parce que la série était annoncée pour un retour en décembre 2021.

Il y aura donc bien un spin-off sur Boba Fett et une saison 3 de The Mandalorian l’année prochaine.

Source : TVLine / Crédit ©Disney+