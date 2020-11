The Mandalorian saison 2 : Un personnage favori arrive et fait des révélations sur « Bébé Yoda »

The Mandalorian fait des révélations cruciales sur le passé de Bébé et dévoile enfin son nom dans l’un des meilleurs épisodes de la série. Spoilers.

Si la saison 2 de The Mandalorian semblait avancer doucement, les choses commencent vraiment à payer. Dans le 13ème chapitre, intitulé The Jedi (réalisé par Dave Filoni), les fans ont enfin pu voir l’apparition tant attendue d’Ahsoka Tano qui comme les rumeurs le disait, est incarnée – à merveille – par Rosario Dawson.

Le personnage, bien connu des fans de Clone Wars, s’est avéré crucial dans l’histoire en apportant des informations importantes sur l’Enfant et sur son passé. Elle a une connexion mentale avec lui qui lui permet de lire dans son esprit et comprendre ce qui lui est arrivé.

La première chose qu’on apprend, c’est son nom. Si jusqu’à présent Internet avait décidé de le baptiser « Bébé Yoda », son véritable nom est Grogu. Deuxième chose, on apprend que l’Enfant vivait à Coruscant et était formé par « de nombreux maîtres » au Temple Jedi, puis il a été caché lorsque l’Empire est arrivé au pouvoir.

Cela signifie qu’il est fort probable que Yoda et Baby Yoda se soient croisés. Cela soulève également plusieurs questions, telles que : Qui a caché Grogu ? Pourquoi l’ont-ils abandonné ? Et que lui est-il arrivé après ?

Ahsoka Tano a expliqué que la mémoire de Grogu est alors devenue « sombre » et qu’il était seul. Elle refuse finalement de le former parce qu’il y a de la colère en lui. Il a passé des années à cacher ses capacités en exil et elles commencent à se dissiper.

Tano a suggéré à Mando (Pedro Pascal) d’emmener Grogu sur la planète Tython où se trouve un temple Jedi. Elle a dit de le placer sur une pierre au sommet de la montagne et qu’il y a une chance qu’un Jedi vienne le chercher, tout en notant qu’il n’en reste plus beaucoup. Alors qui viendra le chercher ? Luke Skywalker ?

En plus de dévoiler Ahsoka Tano en live-action et le passé et de l’Enfant, l’épisode a également révélé Michael Biehn (The Terminator) dans le rôle de Lang, un ancien garde-chef militaire (et de courte durée) d’un magistrat corrompu (Diana Lee Inosanto – spécialiste en arts martiaux et accessoirement filleule de Bruce Lee), et aussi que le Grand Amiral Thrawn viendra probablement dans la suite de la série.

Thrawn est un personnage populaire introduit dans les romans Star Wars de Timothy Zahn qui est apparu dans la série animée Rebels. C’est un officier impérial à la peau bleue et aux yeux rouges qui est connu pour sa brillance stratégique froide.

The Mandalorian, c’est le vendredi sur Disney+

Crédit ©Disney+