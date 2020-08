Shazam 2 : De la fureur pour le titre officiel et une affiche intrigante

L’équipe de Shazam 2 tease l’affiche du film et dévoile le titre de la suite à l’occasion du Dc Fandome

Si l’on ne sait pas grand-chose sur la suite de Shazam!, les fans du super héros décalé de DC interprété par Zachari Levi ont pu découvrir cette nuit, au moins le titre et peut être une affiche officielle de cette suite à l’occasion du panel consacré à ce dernier pour le DC Fandome.

Ainsi, David F Sandberg, aux côté du casting du film ont annoncé quelques spoilers sur Shazam 2, bien que les intervenants aient souhaité avant tout garder un maximum d’informations sur le film, actuellement en production. Cette suite s’intitulera Shazam : Fury of the Gods (la fureur des Dieux dans notre jolie langue).

A l’occasion du panel, une affiche a aussi été teasé dans les mains de Faithe Herman, qui jouera la sœur adoptive de Billy Batson, Darla Dudley. Un poster psychédélique et très coloré, dans lequel on peut apercevoir l’humoriste américain Sindbad, David Atkins de son vrai nom.

Si ce dernier a toujours été rattaché au monde de Shazam ! avant même que le film ne soit dans les tuyaux – alors qu’il n’a jamais été à son casting – il semblerait bien que le comédien humoriste soit de la partie désormais.

Rien ne garantisse que ce ne soit pas une blague de l’équipe de Shazam 2, avec eux, on ne sait jamais ! Dans tous les cas il semble bien que ce dernier apparaisse dans le film, mais à quel degré, il faudra attendre pour le voir.

Shazam 2 : The Fury of gods devrait être en salles en 2022. Avant cela, les fans du super-héros loufoque pourront découvrir son Némésis des comics, Black Adam, starring the Rock, en salle en 2021.

Crédit photos : ©DC / Warner