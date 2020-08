Black Adam : Première image du costume de The Rock

Dwayne Johnson tease le costume de Black Adam à quelques heures du DC Fandome

Plus que quelques heures avant que le monde ne découvre les premières images de Black Adam, avec Dwayne Jonhson.

Le catcher converti acteur incarne pour la première fois un super-héros du monde DC. Et visiblement il a très hâte qu’on le découvre en Black Adam, puisqu’il partage aujourd’hui à nouveau un une teaser du film sur son compte instagram, à quelques heures du panel consacré à ce dernier, à l’occasion du DC Fandome.

Sur son compte, The Rock a ainsi partagé un teaser de ce qui semble être un concept art pour illustrer son personnage de Black Adam (et promouvoir l’évènement virtuel de DC par la même occasion).

Un teaser (à voir ci-dessous) qui montre le personnage dans son costume de superhéros l’espace d’une milliseconde. Un costume, assez similaire à celui de Shazam mais tout en noir. En voix off (celle de Dwayne of course) une phrase : « la hiérarchie des pouvoirs va changer dans le DC Universe. »

Si ce n’est la présence de Dwayne Johnson dans le rôle clé dans Black Adam, on ne sait pas encore grand-chose sur le film. Le mois dernier, Noah Centineo a été annoncé dans le rôle d’Atom Smasher. On attend donc les révélation du DC FanDome ce 22 août pour en savoir plus sur le film et son casting.

Jaume Collet-Serra, qui a dirigé Johnson dans Jungle Cruise, réalisera le long métrage basé sur un scénario d’Adam Sztykiel.

Black Adam sortira en salles le 22 décembre 2021.

Crédit photo : ©DC /Warner Bros