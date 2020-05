Justice League : La version de Zack Snyder va officiellement sortir sur HBO Max

C’est officiel, le film Justice League version Zack Snyder va sortir l’année prochaine sur HBO Max.

Après des mois et des mois de campagne, l’acharnement des fans de Zack Snyder a payé. HBO Max, prochain service streaming possédé par WarnerMedia, va officiellement sortir le Snyder Cut de Justice League l’année prochaine.

Depuis quelques jours, la rumeur était de plus en plus persistante et elle s’avère être une réalité. Plus de deux ans et demi après la sortie du film qui a été en grande partie retravaillé par Josh Whedon, Zack Snyder, qui avait quitté la production va enfin montrer sa vision originale.

Comme on s’y attendant, Snyder a annoncé la nouvelle après une watch party de son film Man of Steel aux côtés de son épouse et partenaire de production, Deborah Snyder et Superman en personne, Henry Cavill.

Selon The Hollywood Reporter, cette version de Justice League durera 4 heures et pourrait être divisé en 6 chapitres. Pour le moment, ce format n’est pas confirmé.

Depuis longtemps, les fans espéraient Warner Bros dévoile le film avec Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash et Cyborg réalisé par Snyder. Le film qui est sorti en 2017 fut une déception, à la fois d’un point de vue financier et en ce qui concerne sa réception fans. Snyder a dû se retirer du tournage de Justice League en raison d’une tragédie personnelle et Joss Whedon est intervenu pour faire des reprises et gérer le job. Il n’aura pas réussi à faire ce qu’il a fait avec les Avengers.

Cette version de Snyder serait plus sombre que celle de Whedon, on attend de voir ce qu’elle donne et si les efforts des fans et de cette campagne #ReleaseTheSnyderCut en valait la peine.

En tout cas, le coup de gueule de Jason Momoa était comme un présage, mais il devait clairement être au courant de la nouvelle et a teasé les fans.

Snyder est actuellement en train de peaufiner son film qui est attendu sur la plateforme HBO Max en 2021.

Source : Deadline et THR / Crédit ©Warner Bros