Wonder Man : Le retour de Wanda Maximoff dans un nouveau projet Marvel Disney+ ?

Une rumeur sur des futurs plans de Marvel révèlerait le retour inattendu de Wanda Maximoff dans un nouveau projet pour Disney+.

Le destin de Wanda Maximoff n’est pas très clair à la fin de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais il est possible que la sorcière ait survécu aux événements et qu’elle pourrait revenir dans un nouveau projet.

Selon The Hollywood Reporter, Marvel préparerait actuellement la série Wonder Man pour Disney+ qui se concentrerait sur le héros du même nom. La série vient de Destin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi et de la Légende des Dix Anneaux qui a précédemment signé un deal avec les studios. Le cinéaste produirait la série et pourrait aussi réaliser des épisodes, tandis que le scénariste Andrew Guest (Brooklyn Nine-Nine, Community) sera le showrunner de la série.

Suite à l’annonce du projet, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Marvel prévoyait le retour de Wanda Maximoff. Certains initiés présumés de Marvel ont même suggéré qu’Elizabeth Olsen filmerait des scènes en tant que Wanda pour un projet MCU l’année prochaine, tandis que d’autres ont affirmé que Wanda était envisagée pour un rôle dans Wonder Man.

Pour le moment, on prendra cette information avec des pincettes, mais la présence de Wanda dans cette série aurait du sens puisqu’elle a un historique avec Simon Williams / Wonder Man. Dans les comics, Vision était même programmé avec les schémas cérébraux de Williams.

Son influence sur Vision est finalement devenue la base d’une romance entre Wonder Man et Scarlet Witch pendant leur temps ensemble en tant que membres des West Coast Avengers. Après la mort de Williams, les sentiments de Simon pour Wanda l’ont maintenu lié au plan mortel, et elle a finalement utilisé ses pouvoirs pour le ramener à la vie.

La relation importante entre Wonder Man et Scarlet Witch pourrait expliquer pourquoi Marvel envisage de l’inclure dans une série Disney+ sur Simon Williams. Il reste à voir, cependant, si cela signifie également que Marvel envisage de faire de Simon un nouvel intérêt amoureux potentiel pour Wanda dans le MCU.

Wanda est devenue l’un des personnages les plus populaires du MCU. Il était toujours peu probable que Marvel laisse le sacrifice de Wanda à la fin de Multiverse of Madness être son dernier acte. On attend donc de voir si elle reviendra et surtout si ce sera dans Wonder Man.

Source : THR, Inverse / Crédit ©Marvel Studios