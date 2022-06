The Umbrella Academy saison 3 : Comment la série a géré la transition d’Elliot Page

Elliot Page et le showrunner Steve Blackman expliquent comment The Umbrella Academy a géré sa transition dans la saison 3. Spoilers.

A la fin de l’année 2020, l’acteur Elliot Page de la série The Umbrella Academy, a fait son coming out transgenre. Immédiatement après, Netflix a précisé que cela n’affecterait pas le rôle de Page dans la série et ils ont même changé son nom dans les crédits des deux saisons précédentes. Puis en mars dernier, la plateforme a annoncé que le personnage ferait également la transition et prendrait le nom de Viktor Hargreeves.

Le showrunner de The Umbrella Academy, Steve Blackman, a pris cette transition au sérieux et était ouvert aux contributions de Page et de scénaristes trans pour raconter l’histoire de Viktor, comme Page l’a expliqué dans le talk show de Seth Meyers cette semaine.

« Quand nous en avons parlé pour la première fois, il semblait vraiment enthousiaste à l’idée de l’intégrer à la série », a déclaré Page à propos de Blackman. « Et cet incroyable [écrivain] nommé Thomas Page McBee, que j’ai rencontré durant le tournage de la mini-série Tales of the City [Les Chroniques de San Francisco], a écrit un livre incroyable intitulé Amateur que je recommande vivement à tout le monde de lire. »

Il ajoute : « Il a été le premier homme trans à boxer à Madison Square Garden. Son livre et son travail en général traitent tellement de la masculinité et de ce qu’elle signifie, et l’explorent. Thomas est venu à bord [de la série], et a aidé. J’en suis fier. Je suis ravi que les gens le voie. »

Acceptation et bienveillance

La saison 3 est sortie hier et les premiers épisodes gèrent parfaitement la situation. Le coming out de Viktor se fait assez rapidement au début de l’épisode 2 et ses frères et sa sœur accueillent la nouvelle avec bienveillance et amour. L’acceptation de Viktor par les Umbrella constitue un contraste important avec les Sparrow, qui sont plus dans la rivalité que dans le soutien les uns des autres.

Les scènes dans lesquelles Viktor informe le groupe de son changement sont très simples mais très touchantes. Son histoire d’amour avec Sissy lui a fait ouvrir les yeux et lui a permis d’être enfin en phase avec lui-même et d’être authentique. Il décide de se faire couper les cheveux puis annonce à ses frères qu’il s’appelle Viktor et qu’il s’est toujours senti comme tel. Ils le soutiennent à 100% puis plus tard, il l’annonce à sa sœur qui s’en veut même de ne pas avoir remarqué plus tôt ce que son frère traversait.

« En ce qui concerne l’histoire du coming out de Viktor, nous savions tous qu’il était important de le jouer pour de vrai et de le jouer avec sensibilité », a déclaré Blackman dans une interview avec EW. « Ce qui est incroyable avec les frères et sœur de l’Umbrella Academy, c’est que, avec toute leur folie, au fond ils sont très compréhensifs les uns envers les autres et cette enfance commune qu’ils ont partagée. »

Il explique : « C’était vraiment logique qu’il y ait une certaine acceptation qu’ils ont l’un pour l’autre qui est assez touchante. Ils ne l’admettraient pas, mais ils tiennent les uns aux l’autres. C’est une vraie famille. »

Blackman poursuit : « Pour l’élaboration de l’histoire de Viktor, il était important qu’elle soit authentique. J’ai consulté Nick Adams de chez GLAAD, qui est juste une personne incroyable, et nous avons fait appel à cet auteur, Thomas Page McBee, pour ses conseils et son expertise. Et bien sûr, Elliot était une grande partie de cela. C’était un processus collaboratif pour que cette histoire ait un sens pour les personnages et se sente honnête. »

La saison 3 de The Umbrella Academy est disponible sur Netflix.

Source : EW / Crédit ©Netflix