The Umbrella Academy : Elliot Page annonce qu’il est transgenre

Connu pour son rôle dans Juno et actuellement au générique de la série The Umbrella Academy, le nommé aux Oscars Elliot Page a fait son coming out en tant que personne transgenre et utilise désormais des pronoms masculins et neutre. Il a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux ce mardi 1er décembre, on ne citera donc pas son ancien prénom par respect.

Il écrit : « Salut les amis, Je veux partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont il / iel et mon nom est Elliot », a écrit Page dans son poste. « Je me sens chanceux d’écrire ceci. D’être ici. D’être arrivé à cet endroit de ma vie. »

L’annonce de Page a été accueillie par les félicitations et le soutien des fans, ainsi que de l’association GLAAD qui s’occupe de la représentation LGBTQ+ dans les médias. Son crédit a été mis à jour sur l’interface de Netflix, et il a été confirmé que Page continuera à jouer le rôle de Vanya Hargreeves dans la série The Umbrella Academy. Netflix a tweeté : « Si fier de notre super-héros ! NOUS VOUS AIMONS ELLIOT! Hâte de vous voir revenir dans la saison 3 ! »

« Elliot Page nous a donné des personnages fantastiques à l’écran et a été un ardent défenseur de toutes les personnes LGBTQ », a déclaré le directeur des médias transgenres de GLAAD, Nick Adams, dans un communiqué.

« Il sera désormais une source d’inspiration pour d’innombrables personnes trans et non binaires. Toutes les personnes transgenres méritons la chance d’être nous-mêmes et d’être acceptées pour qui nous sommes. Nous célébrons le remarquable Elliot Page aujourd’hui. »

Dans son poste, Page écrit : « J’aime que je sois trans. Et j’aime le fait que je sois queer. Et plus je me rapproche [de moi-même] et j’embrasse pleinement qui je suis, plus je rêve, plus mon cœur grandit et plus je m’épanouis », a écrit Page.« À toutes les personnes trans qui font face au harcèlement, à la haine de soi, aux abus, et la menace de la violence tous les jours: je vous vois, je vous aime et je ferai tout ce que je peux pour changer ce monde pour le mieux. Merci d’avoir lu ceci. »

Pour le moment, on ne sait pas quel sera l’impact de ce coming out sur le personnage de Page dans The Umbrella Academy, mais il sera bien présent dans la saison 3 qui a été annoncée il y peu de temps.

