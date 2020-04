Avengers Endgame : Concept art inédit de « Fat Thor »

Nouveaux concept arts de Fat Thor en mode Big Lebowski dans Avengers Endgame.

Les concept arts inédits des films Avengers continuent de faire surface sur la toile. De nouvelles images avec Thor en mode « Big Lebowski » ont été dévoilées par Wesley Burt, l’artiste qui a conceptualisé cette version de Thor.

Dans Avengers Endgame, Thor traverse une période de dépression et se laisse aller physiquement. Son look et apparence ont grandement été inspirés par « the Dude » le personnage mythique du film The Big Lebowski, un classique des frères Coen.

Ces images montrent les différentes versions envisagées pour le personnage durant sa dépression.

These are a couple of the early concepts I did for Thor in Endgame that made it thru, was a wild experience to imagine his journey & emotional state at the time, as even Ragnarok had barely begun filming yet, but I needed to embed the 5+ years of loss & ptsd. Also, #crocs. pic.twitter.com/9Qnoyfg28j

— Wesley Burt (@wesburt) April 22, 2020