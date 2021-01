Walker saison 1 : Record d’audience pour la nouvelle série de Jared Padalecki

Le premier épisode de Walker est l’épisode le plus regardé de la chaine CW depuis plus de trois ans.

Jeudi 21 janvier, Jared Padalecki a fait son retour sur la CW, quelques mois après la fin de Supernatural. L’acteur produit et joue désormais dans la série Walker, le remake de Walker Texas Ranger. Et c’est un excellent début pour la série qui a réuni 2,43 millions de téléspectateurs et un rating de 0.4 sur la cible des 18-49 ans.

C’est un record d’audience pour la chaine qui n’avait pas réuni autant de téléspectateurs depuis décembre 2016, pour un épisode de Legends of Tomorrow. C’est aussi le meilleur résultat pour un jeudi soir depuis mars 2018.

Ce fut également le season premiere le plus regardé depuis la saison 4 de The Flash en octobre 2017.

On attend de voir si le public reviendra la semaine prochain ou si c’était simplement un effet de curiosité de voir Padalecki dans un autre rôle que Sam Winchester ou simplement de voir ce que donne le remake de la série des années 90.

Loin de l’originale

En ce qui concerne la série en elle-même, ce pilote était plutôt solide. Il est rempli de tropes, mais il pose aussi bien les bases pour la suite. Cependant, ne vous attendez pas à une copie de l’originale, il est très loin de la version de Chuck Norris. En réalité, la série n’a de Walker que le nom, la créatrice Anna Fricke a complètement revisité le personnage pour un regard différent, ce qui est une bonne chose.

Walker est plus une série sur un homme qui tente de renouer avec sa famille et qui se trouve être Texas ranger. Si son métier a une place importante (c’est un cop show), les enquêtes ne semblent pas être le centre de la série. C’est très personnel pour lui. La mort de sa femme le hante et il doit réparer la relation brisée avec ses enfants après s’être éloigné des mois pour une mission sous couverture.

Walker, c’est le jeudi sur la CW.

Source : TVLine / Crédit ©CW