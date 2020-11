Supernatural saison 15 : Une fin douce-amère pour Sam et Dean (Spoilers)

Découvrez comment se termine la série Supernatural après 15 saisons de bons et loyaux services. Spoilers.

Après 15 saisons de Supernatural, il est temps pour les frères Sam et Dean Winchester de dire au revoir. Alors que les frères s’embarquent pour une dernière mission, ce sera vraiment la dernière pour l’un d’entre eux et cette fois, c’est pour de bon. Cette dernière mission concerne des vampires et va voir la mort définitive d’un des deux frères…

Dans une scène de bataille ultime, les Winchester sont à nouveau gagnants, mais un des vampires pousse Dean contre un poteau dans la grange et lui enfonce un très gros clou dans le dos. Instantanément, Dean sait que c’est mauvais. Quand Sam commence à demander de l’aide, Dean demande à son frère de rester avec lui.

Dean réalise très vite que c’est tout pour lui. Et il dit à son frère que ça va aller. « Sauver les gens, chasser des choses, c’est ce que nous faisons. » Dean dit à Sam de ne pas le ramener cette fois avant de lui faire savoir à quel point il est fier de lui et combien il l’admire depuis qu’ils sont gamins.

Sam demande à son frère de ne pas partir, mais Dean lui assure qu’il peut le faire seul, même s’il ne le veut pas. Dean dit à son jeune frère qu’il sera toujours avec lui alors qu’il continue de se battre. « Je t’aime tellement, » dit Dean. Il demande alors à son « petit frère » de lui dire que tout va bien.

En posant sa main sur celle de Dean, Sam dit à son frère qu’il peut partir maintenant. Et avec un « au revoir, Sam » et une dernière larme, Dean meurt, la tête posée sur l’épaule de Sam. Sam donne à Dean les funérailles dignes d’un chasseur, se réveille le lendemain et continue de chasser. Sam s’en va, laissant le bunker pour de bon.

Dean au Paradis

Puis Dean arrive au paradis où il est accueilli par Bobby. Il lui explique que ce n’est pas un souvenir parce que Jack à régler les choses. Il n’y a plus de murs et ils peuvent se créer de nouveaux souvenirs. Rufus, Mary et John ne sont pas loin. Ce n’est pas seulement le paradis, c’est le paradis que Dean mérite.

Quand Dean demande si Jack a fait tout cela, Bobby lui dit que Castiel a aidé. Il confirme ainsi que Jack a sorti Castiel du Vide et qu’il va bien. Bobby et Dean partagent ensuite quelques bières. Comme le dit Dean, c’est « presque parfait », mais Bobby lui assure que Sam sera avec lui. Il semble que le temps fonctionne différemment au paradis, donc il n’aura pas à attendre trop longtemps pour son petit frère.

Et pendant ce temps sur Terre, Sam vit sa vie. Il fonde une famille, nomme son fils Dean et continue de chasser. Dean voit la vie de son frère se dérouler et quand il est temps pour Sam de mourir quand il est âgé, son fils, qui a continuer la tradition familiale, dit à son père qu’il peut partir en paix. On a ainsi un parallèle avec la mort de Dean.

Puis au son de « Carry On Wayward Son », Dean gare Baby sur le pond du paradis et accueille son frère pour un repos éternel bien mérité. Ils ont enfin la paix.

Il est difficile de mettre fin à 15 ans d’une série mais Supernatural a fait de son mieux pour satisfaire les fans et leur offrir leur lettre d’amour. Dean est mort comme il le souhaitait, en tant que chasseur et Sam a eu la vie qu’il voulait, tout en continuant la tradition familiale. Les sacrifices ont payé et les garçons sont au paradis.

Le final de Supernatural sera diffusé ce soir sur SérieClub.

Crédit ©CW