Doctor Strange 2 Multiverse of Madness – Gargantos & Strange Supreme dans le trailer officiel !

Découvrez le trailer pour Doctor Strange 2 : in Multiverse of Madness dans lequel on aperçoit Gargantos et le Stranger Supreme ainsi qu’une nouvelle affiche pour le film

Après avoir été révélé à l’issue du film Spider-Man No way home, voici enfin la bande annonce de la suite des aventures de Doctor Strange dans son second film solo : Multiverse of Madness.

Une bande annonce qui démonte la théorie autour de Wanda comme antagoniste principale du film, puisque Doctor Strange va lui demander de l’aide là où elle vit recluse depuis les évènements de Westview, pour combattre un grand danger imminent.

Un danger qui semble venu d’un autre univers et plus fort que lui. Ainsi qu’un méchant déjà vu dans la série animée What-if… ? : Gargantos. Et cerise sur le gâteau : America Chavez sera de la partie aussi ! Oui, Miss America sera bien dans ce film, puisqu’on la voit se faire sauver dans un bus attaqué par la créature.

Les enjeux de ce prochain opus dédié à l’ex Sorcier Suprême va bel et bien réunir plusieurs éléments qu’on a pu voir dans la série animée comme beaucoup l’imaginaient, au-delà de venir se positionner après Spider-Man No Way Home et Wandavision. Gargantos d’ailleurs n’est pas le seul personnage de la série d’animation qu’on y voit.

On y révèle qui pourrait bien être la menace de ce prochain opus du magicien : et ce ne serait autre que lui-même ! Car qui s’est invité dans cette suite ? L’autre version du Doctor Strange que nous avons déjà rencontré dans la série What if.. ? : Strange Suprême. Un personnage que l’on voit brièvement discuter avec Doctor Strange, avec un air noir et menaçant.

Si l’on savait que What if… ? était connectée au MCU, on ne savait pas comment ni jusqu’où les aventures des univers du Watcher Uatu s’inséreraient dans les intrigues des films suivant. On peut même imaginer que Jeffrey Wright, celui qui prête sa voix pour ce dernier fasse une apparition dans le film, bien qu’on ne le voit pas dans cette bande annonce. un trailer qui s’accompagne d’ailleur d’un nouveau poster officiel assez graphique de Wanda et Doctor Strange

On peut dire avec certitude que le Multivers est la composante principale de cette phase 4 de Marvel. Une composante qui va pousser notre héros à faire face à la version la plus noire et égoïste de lui-même, mais surtout la plus redoutable, comme nous l’a montré la série de Disney+.

Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Benedict Cumberbatch reprend son rôle de sorcier. Benedict Wong et Chiwetel Ejiofor devraient également reprendre leurs rôles du film original en tant que, Wong et Karl Mordo, respectivement. Et comme confirmé, Elizabeth Olsen reprendra son rôle de Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff. La jeune Xochitl Gomez aura également un rôle dans le film, celui d’America Chavez.

A la réalisation de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on trouve Sam Raimi qui prend le relais après le départ de Scott Derrickson. Cependant, si Derrickson ne réalise pas le film, il reste producteur exécutif de la suite.

Le film est prévu en France pour le 4 mai 2022.

Doctor Strange 2 Multiverse of Madness – Teaser trailer

