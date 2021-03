Wandavision : La scène post-générique est elle une introduction à Doctor Strange 2 ?

Retour sur la traditionnelle séquence post-générique de Marvel, dans le final épique de Wandavision, qui pourrait bien être une introduction lointaine à l’intrigue de Dr Strange 2 Multiverse of Madness (spoilers)

Ca y est ce 5 Mars Wanda quitte les écrans de Disney et ceux du New Jersey, ainsi que Westview, dans un final épique et explosif à la hauteur d’une série remarquable comme rarement vu à la télévision. Une série originale Marvel avec son lot de comédie, de rire, de tendresse et de tristesse qui a été plébiscité non seulement pour sa qualité de production, et son hommage à 60 ans de télévision en sitcom, mais surtout pour son écriture ingénieuse, créative et surprenante, inattendue, quand on est habitué au MCU.

Une série méta comme aucune autre, qui aura été une bonne manière d’entamer l’année série 2021, et de bon augure pour les autres séries originales de la firme Marvel. Une thérapie du deuil à la hauteur de l’origin-story et genèse du personnage le plus iconique et marquant de l’univers Marvel en Comics : à savoir Scarlet Witch.

Naissance d’une super sorcière héroïne

Car oui dans ce final épique, Wanda embrasse enfin ses pouvoirs de sorcière, comprend (à peu près – faut pas abuser non plus) qui elle est, ainsi que l’étendue de ses pouvoirs et surtout dis au revoir pour de bon à Vision (comme on le supposait ici) et sa famille à Westview. Car oui les petits sont aussi bels et bien une création fantasmée de cette dernière d’après ce que l’on voit dans ce final. Des adieux pour une vie qu’elle n’aura jamais et un retour à la réalité, après avoir défait Agatha ainsi que SWORD, cela va sans dire.

Cette dernière sait désormais qu’elle est une créature issue d’un pouvoir bien plus fort et mystique que celui des pierres d’infinité. Un pouvoir qu’elle va tenter de comprendre comme elle l’explique à Monica Rambeau quand elle quittera Westview, dans sa nouvelle magnifique tenue de Scarlet Witch et dans les airs (la classe), en partie inspirée par le corps synthétique de Vision. Une tenue teasé dans les tv du poster ci-dessous d’ailleurs (jusqu’au bout ils auront été farceurs ces scénaristes).

Post-Westview

Dans la scène post-générique de la série, un grand classique du MCU – qu’on a décidé de rebaptiser le MCTVU chez le Cerveau – cette dernière est dans un cabanon reclus au milieu d’une nature montagneuse, un peu comme en Asie, là où Dr Strange à fait ses armes avant de devenir le Sorcier Supreme.

Alors qu’elle se resserre une tasse de thé après s’être ressourcée sur le ponton de sa nouvelle maison d’ermite, la caméra se déplace dans le fond, et on la revoit dans sa chambre à coucher en position de yoga flottante (à la Dr Strange) dans son costume de Scarlet Witch en train de parcourir le Dark Book.

Si l’on suppose qu’elle est en train d’apprendre sa magie, à la manière du célèbre neurologue devenu magicien interprété par Benedict Cumberbatch, elle entend soudainement les voix de ses enfants. Billy et Tommy l’appellent à l’aide et semblent réellement en danger (Lles sous-titres pour malentendants en anglais confirment qu’il s’agit bien d’eux comme le montrent les captures ci-dessous)

Sont-ils réels au final ? Existent-ils quelque part ? Un espoir de les retrouver ? Que de questions qui se posent alors que la série a déjà retourné la tête de tous les spectateurs avec ses mystères durant 8 épisodes.

La suite au prochain épisode film

Dans le final de Wandavision, quand Agatha explique à Wanda le mystique autour des pouvoirs de Scarlet Witch, qu’elle souhaite récupérer pour elle, elle dit ouvertement que « Scarlet witch est encore plus puissante que le Sorcier Supreme ». Créant ainsi un lien direct avec Dr Strange 2, et justifiant la présence de cette dernière au casting du Multiverse of Madness.

Qui sait peut-être que ses enfants sont encore en vie ? Car si l’on réfléchit bien dans la séquence de désintégration du Hex, Wanda n’a pas encore conscience de l’étendue de ses pouvoirs, elle ne sait pas ce qu’elle est capable de matérialiser au-delà de ce que son inconscient de sorcière et magie décuplée avec les pouvoirs de la pierre de l’esprit.

Quand le hex se désintègre après ses adieux paisible à Vision, ses enfants ne sont pas à ses côtés. Peut-être que son inconscient de mère – et instinct qui va avec – les a préservés en les envoyant dans un autre univers parallèle. Plausible non ?

Ou Ralph qui est a été présenté par Agatha comme « l’epoux » d’Agnès, pendant toute la série et qu’on ne découvre réellement que dans cet épisode, est un autre grand vilain du MCU qu’on n’a pas encore découvert, (surtout que Wandavision est une histoire de femmes avant tout, il n’avait pas sa place ce bon vieux Ralph si ce n’est un second rôle). Ralph serait-il Nightmare ? Ou Mephisto ? Ce dernier est-il concerné par ces voix que Wanda entend ?

Big Multiverse theory of Madness

Un idée, que le Cerveau a déjà eu, puisqu’au-delà de l’aide que Strange pourrait offrir à Wanda pour comprendre l’étendu de ses pouvoirs et de sa magie du Chaos, leur alliance dans l’aventure qui les attends dans Dr Strange 2.

Ainsi, au-delà d’autres enjeux plus importants bien évidemment, l’intrigue de cet opus serait en partie animée par le fait que cette dernière cherche à retrouver sa progéniture. Qui sait, peut-être que dans un avenir très lointain du MCTVU, La famille Wandavision se reformera, car oui, Vision existe toujours… Mais ça on en reparlera !

Dr Strange Multiverse of Madness est prévu en salle pour le 25 Mars 2022. Un an pour des réponses. Dur !

Crédit photos : ©Marvel / Disney