What if..?. : « Chaque projet dans le MCU a un impact sur l’univers cinématique « 

A l’occasion de la sortie de What If…?, le Cerveau a pu s’entretenir avec le producteur exécutif de la série Brad Winderbaum

Après, Loki, Wandavision et Falcon & the Winter Soldier, What if…? nouvelle série originale issue de l’univers Marvel en comics s ‘est dévoilée avec un premier épisode le 11 Aout dernier. Première série animée du MCU, What-if…? est une série d’anthologie qui explore le multiverse, réalité du l’univers cinématique ( et télévisé) Marvel depuis le final de Loki.

Créée par AC Bradley et produite pas Brad Winderbaum, What-if… ? est une adaptation libre qui explore les univers alternatifs Marvel et les états des personnages dans ces réalités, sans piocher dans les comics qui l’ont inspirée avec des intrigues inédites. A l’occasion de la sortie de la série sur la plate-forme Disney+, le Cerveau a pu s’entretenir avec le producteur de la série autour de son impact sur le futur du MCU et le multiverse, les personnages, ainsi que ses inspiration.

Un entretien où le producteur exécutif ne se cache pas des liens potentiels des intrigues des futurs épisodes de What-if… ? avec la suite du MCU : « Chaque projet dans le MCU a un impact sur l’univers cinématique. Certains ont un impact gigantesque d’autre mineurs » explique Winderbaum. « C’est un peu comme dans la vraie vie, chaque évènement à une conséquence et impacte l’univers dans son sens le plus large. Même si, comme tous les projets du MCU, What If…? est unique et possède ses propres intérêts vis-à-vis des personnages que nous aimons. »

Mais le plus important pour Brad reste les personnages et histoires qu’il raconte pour engager le spectateur dans cette dernière au-delà de divertir ou revoir des évènement majeures de l’histoire du MCU.

Winderbaum développe : « C’est vrai que les connexions sont importantes et funs. Mais si les personnages ne nous intéressent pas, on ne s’intéressera pas non plus à ces mêmes connexions. C’est pour ça qu’on a essayé de construire quelque chose d’impactant émotionnellement, pour que ces connexions surgissent et aient des répercussions surprenantes dans l’univers. »

Une série qui explore donc les choix de ses personnages et assurément leurs répercussions sur le MCU. Des choix qui ont, pour sur, des conséquences un peu comme dans la série La Quatrième Dimension, l’une des inspirations des scénaristes au-delà des comics d’origines.

Le producteur explique que l’une des composante de la série était d’explorer les caractères des personnages à travers divers choix à leur disposition, et, un peu comme dans La Quatrième Dimension, ces choix « ont un impact sur le monde. » Un impact qui dans chaque épisode se conclue souvent sur une sorte de morale, narrée par Uatu, le gardien interprété par Jeffrey Wright, à la manière de Rod Sterling dans la série.

« Le point fort de What If…? c’est qu’on a la base avec le MCU, les films dans lesquels ces derniers ont été présentés, comment les évènements devaient se passer dans la « Timeline sacrée » comme on l’appelle dans la série Loki. On peut donc voir l’impact réel d’un choix opposé et ses répercussions. Donc oui, une sorte de leçon e morale se dessine d’une certaine manière à l’issue de l’épisode. ».

Reste à savoir avec le multiverse désormais officiellement lancé dans le MCU, quels épisodes auront un réel impact sur la suite de la saga, que ce soit dans les films ou les prochaines séries Marvel, à la manière de Wandavision, Falcon and the Winter Soldier, ou Loki.

Crédit photos : ©Marvel