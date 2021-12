Spider Man No Way Home : Surtout ne quittez pas la salle avant la fin du générique ! (spoiler)

Spider Man No Way Home proposera une surprise en post-générique qui va vous faire plaisir. Attention spoiler.

C’est la surprise que personne n’attendait. Si les scènes post-générique sont légion chez Marvel, ce n’est pas pour la traditionnelle séquence lol ou teasing que l’on devra rester dans la salle, si l’on va voir la dernière aventure Spider Man ce 15 décembre en salles.

Bien que Spider Man No Way Home propose le rituel habituel de la scène post-générique-animé lié à sa franchise (et un personnage connu de l’univers Marvel chez Sony) dont le Cerveau discutera plus tard, cette fin du film a la surprise de proposer un teaser de l’autre film très attendu de l’écurie Marvel, à savoir : Doctor Strange 2 : The multiverse of Madness.

Le Cerveau vous confirme qu’il va falloir rester sur son fauteuil pour profiter des premières images du prochain opus dédié à Stephen Strange avec un trailer qu’il a vu lui-même après la projection du troisième film du Spider-Man de Tom Holland.

Attention à partir de ce point si vous ne voulez pas vous gâcher la surprise, arrêtez votre lecture. Si vous souhaitez en savoir plus, faites glisser ce joli GIF vers le haut. Vous êtes prévenus

Bien que le teaser soit assez bref et ne propose majoritairement qu’une succession d’images d’actions alléchantes, agrémentées de mondes qui s’effondrent et de Sanctum Sanctorium visiblement en ruine, on comprend que tout s’articule autour d’une menace venue du multivers.

Une bande annonce qui démonte la théorie autour de Wanda comme antagoniste principale du film, puisque Doctor Strange va lui demander de l’aide là où elle vit recluse depuis les évènements de Westview, pour combattre un grand danger imminent.

Un danger qui semble venu d’un autre univers et plus fort que lui. Ainsi qu’un méchant déjà vu dans la série animée What-if… ? : Gargantos. Et cerise sur le gâteau : America Chavez sera de la partie aussi ! Oui, Miss America sera bien dans ce film, puisqu’on la voit se faire sauver dans un bus attaqué par la créature.

Les enjeux de ce prochain opus dédié au Sorcier Suprême va bel et bien réunir plusieurs éléments qu’on a pu voir dans la série animée comme beaucoup l’imaginaient, au-delà de venir se positionner après Spider-Man No Way Home et Wandavision. Gargantos d’ailleurs n’est pas le seul personnage de la série d’animation qu’on y voit.

On y révèle qui pourrait bien être la menace de ce prochain opus du magicien : et ce ne serait autre que lui-même ! Car qui s’est invité dans cette suite ? L’autre version du Doctor Strange que nous avons déjà rencontré dans la série What if.. ? : Strange Suprême. Un personnage que l’on voit brièvement discuter avec Doctor Strange, avec un air noir et menaçant.

Si l’on savait que What if… ? était connectée au MCU, on ne savait pas comment ni jusqu’où les aventures des univers du Watcher Uatu s’inséreraient dans les intrigues des films suivant. On peut même imaginer que Jeffrey Wright, celui qui prête sa voix pour ce dernier fasse une apparition dans le film, bien qu’on ne le voit pas dans cette bande annonce.

On peut dire avec certitude que le Multivers est la composante principale de cette phase 4 de Marvel. Une composante qui va pousser notre héros à faire face à la version la plus noire et égoïste de lui-même, mais surtout la plus redoutable, comme nous l’a montré la série de Disney+.

On ne sait pas quand le trailer de Doctor Strange 2 Multiverse of Madness sera mise en ligne, mais fort à parier qu’il apparaitra dans les prochains jours officiellement et non juste en fin de Spider-Man 3, vu que le film sortira ce vendredi aux USA.

En attendant pour ceux qui souhaitent voir les premières images de Doctor Strange 2 Multiverse of Madness rendez-vous dès demain en salle pour le voir après Spider-Man No Way Home.

Doctor Strange 2 Multiverse of Madness, réalisé par Sam Raimi est prévu en salle pour le 4 Mai 2022.

Crédit photos : ©Marvel/Sony