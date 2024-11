Scream 7 : La fille de Sidney Prescott arrive et retour possible de Patrick Dempsey

Le film Scream 7 présentera la fille de Sidney Prescott incarnée par Isabel May et retour possible de Patrick Dempsey.

La suite remaniée de la franchise slasher présentera la fille de Sidney Prescott, personnage emblématique de Neve Campbell dans Scream. Isabel May, connue pour son rôle dans les spin-offs de Yellowstone, 1883 et 1923, a décroché le rôle.

Cette information intervient après que Patrick Dempsey a confirmé « qu’il y a eu une conversation » à propos de son retour pour jouer Mark Kincaid, qui est le mari de Sidney dans la chronologie la plus actuelle des films. Son casting n’est cependant pas officiel. « J’attends le scénario », a déclaré l’acteur dans l’émission Today en octobre. « Je n’ai encore rien vu, donc nous verrons ce qui se passera », a-t-il ajouté.

Lorsque Sidney est réapparue pour la première fois à l’écran dans Scream en 2022, qui a marqué une refonte majeure de la franchise, le personnage a été vu en train de faire du jogging avec une poussette tout en recevant un appel de Dewey (David Arquette). Cependant, le public n’a pas eu un aperçu de son enfant, qui aura apparemment grandi au moment où Scream 7 arrivera.

May est connue pour jouer Elsa Dutton, personnage principal et narratrice des deux séries préquelles de Yellowstone. Elle est également récemment apparue dans le film Masters of the Air.

Le casting continue de se raffermir sur Scream 7 en vue d’une sortie en salles en 2026. Courteney Cox est également en pourparlers pour reprendre son rôle de Gale Weathers, mais son casting n’est pas encore confirmé.

Campbell n’est pas apparue dans Scream VI à cause d’un conflit salarial, mais après que le studio ait licencié la nouvelle star principale de la franchise, Melissa Barrera, pour avoir partagé des publications sur les réseaux sociaux en soutien à la Palestine, suivi par le départ de Jenna Ortega, Campbell est revenue dans la conversation.

Kevin Williamson, le scénariste de Scream, Scream 2 et Scream 4, réalisera désormais Scream 7, écrit par Guy Busick de Scream (2022) et Scream VI (2023).

Scream 7 devrait sortir le 27 février 2026.

