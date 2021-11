The Walking Dead : Mise en place du retour de Rick Grimes dans World Beyond ?

The Walking Dead: World Beyond vient peut-être de mettre en place les films de Rick Grimes.

Depuis le départ d’Andrew Lincoln de la série principale Walking Dead ainsi que l’annonce d’une trilogie de films Walking Dead il y a trois ans, pratiquement rien n’a été révélé sur ce que ces films impliqueront – ou quand ils sortiront. Mais The Walking Dead et maintenant World Beyond ont fait la lumière sur ce à quoi s’attendre.

The Walking Dead: World Beyond est devenu la source principale des fans de TWD sur ce qu’est la CRM et où elle s’intègre dans la franchise globale. Il y a des années, la CRM a été introduit pour la première fois via un hélicoptère apparaissant au hasard dans une scène, mais au fil du temps, de plus en plus de détails ont été révélés sur ce que fait la République Civique. The Walking Dead: World Beyond a aidé à faire avancer ce plan de manière exponentielle. Et maintenant, avec seulement une poignée d’épisodes restants, il y a une chance pour la série d’avoir un lien avec les films.

Dans l’épisode 8 de la saison 2 de The Walking Dead: World Beyond, « Returning Point », le Dr Leo Bennett et sa famille se sont échappés de l’installation CRM avec les scientifiques civils de l’organisation et toutes leurs données. Selon Jadis, qui a été promue au grade d’adjudante, les actions des Bennett ne sont pas simplement une tentative d’évasion mais une rébellion. C’est ainsi l’occasion idéale pour mettre en place les films de Rick Grimes. Il pourrait très bien mener cette rébellion, si elle se déclenchait.

Selon Screen Rant, toute l’histoire de World Beyond pourrait poser les bases d’une rébellion au sein de la République Civique qui se poursuivrait dans les films au cinéma. Si tel est le cas, les films auraient alors quelque chose de plus que de simples survivants luttant contre des zombies.

Il ne reste plus que deux épisodes pour The Walking Dead: World Beyond. On attend de voir si la fin de la série ouvrira une porte vers les films avec Rick.

