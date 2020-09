Chadwick Boseman : Hommage à un roi le 25 septembre sur Disney+

Disney+ célèbre celui qui incarna Black Panther et proposera une émission hommage à Chadwick Boseman cette semaine.

Ce dimanche 20 septembre, 4,2 millions de spectateurs ont regardé Black Panther diffusé sur TF1. Malheureusement, Chadwick Boseman, celui qui incarnait ce super-héros originaire et souverain du royaume imaginaire du Wakanda, est décédé le 28 août dernier des suites d’une longue maladie.

Disney+ lui rend hommage à travers une émission spéciale ABC 20/20 destinée à honorer sa vie, sa carrière mais aussi l’héritage et l’empreinte culturelle qu’il a laissés derrière lui. Dans cette émission animée par la présentatrice Robin Roberts, comédiens et comédiennes ayant joué à ses côtés, célébrités, personnalités politiques et fans reviennent sur l’impact de ce rôle et sur l’homme qu’il était…

Cette émission a réuni certains des acteurs de l’univers Marvel Comics qui ont travaillé en étroite collaboration avec Boseman et reviendra sur une carrière qui semble bien trop brève, alors même qu’il réalisait des performances emblématiques comme Jackie Robinson, James Brown, Thurgood Marshall et T’Challa, le roi du Wakanda.

Cette émission a été diffusée sur ABC le 30 août dernier, puis elle a été mise sur Disney+ US. Ce vendredi 25 septembre, le public français pourra enfin voir cet hommage sur la plateforme.

Attendez-vous à beaucoup d’émotion.

Crédit ©Disney