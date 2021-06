Shazam 2 : Les super-héros se dévoilent dans leurs nouveaux costumes ! (photo)

Le réalisateur David F. Sandberg dévoile une image des super-héros de Shazam 2 Fury of the Gods dans leurs nouveaux costumes.

Le réalisateur David F. Sandberg a été très généreux avec les fans de DC. Alors que le film ne sort pas avant 2023, il a posté une photo des super-héros du film dans leurs nouveaux costumes. Si on en croit son tweet, c’est pour pendre les devants sur les fuites.

Comme le premier film sorti en 2019, Shazam ! Fury of the Gods s’articule autour de Billy Batson (Asher Angel) et de ses cinq frères et sœurs adoptifs : Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer), Darla Dudley (Faithe Herman), Mary Bromfield (Grace Fulton), Eugene Choi (Ian Chen) et Pedro Peña (Jovan Armand). Billy possède la capacité de se transformer en super-héros adulte titulaire (Zachary Levi) en criant le mot magique « Shazam ! », mais ses frères et sœurs ont également acquis des pouvoirs spéciaux à la fin du premier film.

La nouvelle photo de Sandberg montre Adam Brody, Meagan Good, Ross Butler, Levi, Fulton et D.J. Cortona en tant que versions de super-héros de Freddy, Darla, Eugene, Billy, Mary et Pedro.

« Je ne sais pas combien de temps nous pouvons empêcher les nouveaux costumes de fuir, alors voici une photo que j’ai prise l’autre jour », a écrit Sandberg dans son tweet. Il dit ça parce que des photos de Zachary Levi ont fui au début du mois.

Don’t know how long we can keep the new suits from leaking so here’s a pic I took the other day pic.twitter.com/41wStJ6oe2 — David F. Sandberg (@ponysmasher) June 21, 2021

Les fans remarqueront peut-être que Fulton incarne désormais Mary à la fois sous sa forme humaine et sous sa forme de super-héros. À la fin de Shazam !, Michelle Broth jouait la forme adulte « Mary Marvel » du personnage, mais Sandberg a confirmé sur Twitter que Fulton jouera désormais les deux rôles. Mary est l’aînée des frères et sœurs, après tout, et beaucoup plus proche de l’âge adulte, donc sa transformation n’est pas aussi dramatique que les plus jeunes..

« Oui, Grace joue maintenant les deux rôles », a écrit Sandberg. « Mais ses cheveux et son maquillage sont légèrement différents quand elle est super, donc personne ne la reconnaîtra jamais. Hé, ça marche pour Wonder Woman ! »

Yes, Grace now plays both parts. But her hair and makeup is slightly different when she’s super so nobody will ever recognize her. Hey, it works for Wonder Woman! https://t.co/suaG3vaEZw — David F. Sandberg (@ponysmasher) June 21, 2021

Notez que le film mettra également en vedette Helen Mirren dans le rôle de la méchante Hespera, qui a l’intention d’affronter Shazam avec l’aide de ses sœurs jouées par Lucy Liu et Rachel Zegler.

Shazam 2 Fury of the Gods sortira en juin 2023.

Crédit ©DC/ David F. Sandberg