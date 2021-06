Shazam 2 : Le nouveau costume de Zachary Levi révélé (photos et teaser)

Le nouveau costume de Zachary Levi pour Shazam 2 Fury of the Gods révélé dans un teaser et des photos de tournage.

Le réalisateur David F. Sandberg a publié un teaser pour le film Shazam 2 Fury of the Gods après que des photos de tournage divulguées sur la toile aient révélé un nouveau costume pour le super-héros titulaire. Avec Zachary Levi dans le rôle principal, Sandberg a réalisé le premier film Shazam! qui a été un grand succès lors de sa sortie en 2019.

Les deux sont de retour pour la suite attendue, et deux ans avant sa sortie en salles, Sandberg a publié une nouvelle vidéo teaser. Comme le dit Levi lui-même dans la vidéo, c’est un peu sombre, mais on peu voir quelques parties du costume.

Ce nouveau costume est bien plus visible sur les photos prises sur le tournage qui ont fui sur la toile. Le concept est similaire à ce que Levi portait dans le film original, mais la ceinture, l’éclair et d’autres éléments sont légèrement différents. Il n’y a pas de cape parce qu’elle sera ajoutée en post-production.

First look at Zachary Levi in his new SHAZAM suit! pic.twitter.com/i3gw4oul5L

Shazam suit changes are subtle but precise. They remind me of Ian Churchill’s design. I hope to see soon what the new cape will be like #Shazam2 pic.twitter.com/A16Dd3syNd

I’m in love with Shazam’s new suit – which will appear in ‘Shazam! Fury of the Gods’.

I’m loving it well more than the first suit. pic.twitter.com/N5f2IWcfzQ

— Batman (@LetsTaIkBatman) June 3, 2021