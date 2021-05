The Flash saison 7 : Premier aperçu de Jordan Fisher en Impulse inspiré des comics

Un premier aperçu de Jordan Fisher dans le costume de Impulse, alias Bart Allen dans The Flash, donne des indices sur le retour de Nora West-Allen.

Un premier aperçu de Jordan Fisher dans le costume de Impulse, alias Bart Allen, le fils de Barry et Iris dans The Flash, a été dévoilé par la CW. Cette image, inspirée des comics, dévoile le personnage dans son costume qui a été créé par la costumière Kate Main.

Bien que la photo ne soit qu’une image promotionnelle et non une image tirée de la série, elle peut contenir des indices sur le scénario à venir de la saison 7.

En tant qu’adolescent le plus rapide du monde, Bart est extrêmement impulsif, ce qui oblige ses parents stupéfaits à lui apprendre l’art de la patience alors qu’ils unissent leurs forces pour combattre la « plus grande menace à ce jour » de Team Flash.

Bart ne sera pas seul puisqu’il fera également équipe avec sa soeur speedster Nora / XS – jouée par Jessica Parker Kennedy, qui reviendra dans le 150e épisode de la série, intitulé Heart of the Matter, Part 1. La première photo de Bart peut en fait faire allusion à la façon dont Bart et / ou Nora, (qui a été effacé de la chronologie lors du final de la saison 5), arrivent dans le présent.

L’image est inspirée d’un panneau spécifique du comic The Flash #50 de Joshua Williamson et Howard Porter, qui présentait le retour tant attendu de Bart Allen dans l’univers de DC Comics. Bart a été piégé dans la Speed Force pendant des années et a finalement pu se libérer après que Wally West ait brisé la barrière entre le monde réel et la Speed Force pendant l’histoire de Flash War. Briser cette barrière a également déclenché plusieurs autres forces cosmiques sur le monde, comme la Strength Force et la Sage Force.

Cette histoire est liée à ce qui se passe actuellement dans la série avec Barry et la Team Flash qui fait face aux Forces de la Nature. Si la série s’inspire de ce comic, alors il est fort probable que Nora était bloquée dans la Speed Force et n’a pas complètement été effacée de la chronologie. Il est aussi possible que la Nora que nous verront dans l’épisode 150 soit une autre version du personnage.

The Flash, c’est le mardi sur la CW

Source : EW / Crédit ©CW/DC