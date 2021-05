The Flash saison 7 : Une réunion de famille qui dérape (Spoiler et promo)

Barry et Iris ont une réunion de famille désastreuse dans l’épisode 10 de la saison 7. Spoilers et promo.

Cette semaine dans The Flash, Barry a tenté d’assembler les trois nouvelles forces qu’il a créé avec Iris – la Sage Force (Bashir, aussi connu sous le nom de Psych), la Still Force (Deon) et la Strength Force (Alexa alias Fueza qui a ressuscité) – afin de les protéger d’une Speed Force (Nora) déterminée à les tuer.

Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu lorsque la Speed Force est arrivée la première à Deon et s’est associée à lui pour éliminer apparemment non seulement les autres Forces, mais aussi Iris. A la fin de l’épisode, Iris, Bashir et Alexa sont au sol, inanimé.e.s. Les a-t-elle tués ? Comment Barry va-t-il faire pour les sauver ?

Clairement les « enfants » de Barry et Iris sont dangereux et il faudra les arrêter avant qu’ils ne fassent plus de dégâts. Nora est incontrôlable et est prête à tuer tout le monde..

La CW a publié un aperçu de l’épisode de la semaine prochaine, « Family Matters, Part 2 », et même s’il semble que Deon / Still Force se rendra compte que Speed Force ne peut pas être digne de confiance, le temps presse peut-être pour l’arrêter.

Dans l’aperçu, que vous pouvez voir ci-dessous, la Speed Force devient de plus en plus puissante et semble dire qu’elle devra tuer The Flash s’il se met en travers de son chemin.

The Flash, c’est le mardi sur la CW.

The Flash saison 7 – Promo 7×11 – Family Matters, Part 2