Justice League Dark : JJ Abrams à la tête de plusieurs adaptations du DC Dark Universe

JJ Abrams se rattache à la Justice League Dark de DC pour la Télévision et le Cinéma.

Le monde de DC va s’étendre encore un peu plus au cinéma et à la télévision. Cette fois, ce sera sous l’œil avisé d’un nom bien connu de la pop Culture : J.J Abrams.

Le producteur et réalisateur de série et films, connu pour ses reprises de franchises pop-culture à succès, de Star Wars à Star Trek va s’atteler à un autre pan du Dark Universe de DC, avec la prise en main d’adaptations pour les écrans de Justice League Dark.

En effet, Abrams et sa société Bad Robots auraient acquis les droits du comics Justice League Dark et signé avec Warner pour développer des films et séries autour de cette franchise DC. Si le projet en est à ses débuts et encore au stade de la négociation, Abrams serait impliqué directement dans ces adaptations.

C’est le site Deadline qui annonce l’information avec ces projets multiples pour Warner qui n’en sont qu’à leur balbutiements. On ne sait pas encore quels pans ni quels personnages seront mis en avant dans ces séries et films, puisque pour le moment les seuls impliqués dans ce projet sont JJ Abrams et ses directeurs d’acquisitions cinéma et de la télévision chez Bad Robots, Hannah Minghella et Ben Stephenson

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l’univers de DC en comics, Justice League Dark est une série de comics récente lancée en 2011 par Peter Milligan et Mikel Janin. Elle traite comme son nom l’indique d’une version « dark » et occulte de la Justice League avec des personnages DC que nous connaissons bien en comics qui seront chargé d’enquêter sur des évènements surnaturels et occultes, loin des missions de la Justice League originale.

A contrario de la League que nous connaissons tous, ses membres changent constamment, puisqu’on y retrouve John Constantine, la créature de Swamp Thing, mais la diseuse de bonne aventure Madame Xanadu, parfois le véritable fantôme Deadman, un vampire nommé Andrew Bennett, le magicien Zatanna ou le monstre de Frankenstein.

Si Swamp Thing et Constantine sont déjà des têtes familières des univers DC à cinéma et tv, on ne sait pas si Abrams et ses équipes se désolidariseront de ces adaptions ou s’ils choisiront d’intégrer ces dernières dans leur univers. Pour le savoir il faudra attendre.

Source : Deadline / Crédit photos ©DC