Napoléon : Ridley Scott agacé par les critiques de la presse française

Après des critiques négatives de la presse française du film Napoléon, le réalisateur Ridley Scott les rejette : « Les Français ne s’aiment même pas ».

Ridley Scott s’est montré généralement dédaigneux à l’égard des critiques contestant son prochain film Napoléon, en particulier celles françaises.

Alors que son épopée sur grand écran, mettant en vedette Joaquin Phoenix dans le rôle de l’empereur français en difficulté et Vanessa Kirby dans le rôle de son épouse Joséphine, a valu au réalisateur chevronné des applaudissements au Royaume-Uni, les critiques françaises ont été moins enthousiastes.

Le Figaro a notamment écrit que le film aurait pu s’appeler « Barbie et Ken sous l’Empire », le GQ français a qualifié le film de « profondément maladroit, contre nature et involontairement maladroit » et le magazine Le Point cite le biographe Patrice Gueniffey qualifiant le film de « très anti-français et pro-britannique ».

La première mondiale du film a eu lieu cette semaine dans la capitale française et invité par la BBC à répondre aux critiques négatives, Scott a répondu avec son ton habituel : « Les Français ne s’aiment même pas. Le public à qui je l’ai montré à Paris a adoré. »

Scott a ajouté qu’il dirait aux historiens qui remettent en question l’exactitude de son récit : « Étiez-vous là ? Oh, vous n’étiez pas là. Alors comment le savez-vous ? »

Le film, avec l’histoire répartie sur six scènes de batailles différentes énormes, a été tourné en seulement 61 jours et dure 2 heures 38 minutes. Scott a déclaré à la BBC qu’il souhaitait maintenir la durée en dessous de 3 heures :

Scott, un vétéran des succès sur grand écran, d’Alien à Gladiator et Black Hawk Down, a déclaré qu’il n’a pas pu s’empêcher de raconter l’histoire de Napoléon : « Il est tellement fascinant. Vénéré, détesté, aimé… plus célèbre que n’importe quel homme, dirigeant ou homme politique de l’histoire. Comment ne pas s’y intéresser ? »

Napoléon sort demain 22 novembre dans les salles Françaises.

Source : BBC / Crédit ©Sony Pictures Releasing France