Chicago Fire saison 10 : C’est officiel, Jesse Spencer (Casey) quitte la série (spoilers)

Après plus de 9 saisons, Jesse Spencer quitte la série Chicago Fire dans l’épisode 200. Spoilers.

Le Captain Matt Casey dit au revoir à la « Windy City » et à la caserne 51, du moins pour le moment. Au cours du 200e épisode de Chicago Fire, Casey a fait l’impensable : il a laissé Chicago et la Caserne 51 derrière lui.

L’histoire de son départ s’est construite pendant quelques épisodes, depuis que le fils d’Andy Darden (Corey Sorenson) Griffin (Cameron Scott Roberts) s’est présenté à Chicago parce qu’il avait besoin d’aide. N’ayant personne pour s’occuper de Griffin et de son frère dans l’Oregon, Casey se sent responsable des garçons qui sont les enfants de son meilleur ami décédé pendant une intervention dans le premier épisode de la série.

Ne pouvant pas les transférer de l’Oregon à Chicago, il a donc pris la décision de partir pour s’occuper d’eux, laissant non seulement la caserne qui l’a vu évoluer pendant plus de 10 ans, mais aussi Sylvie Brett avec qui il entretient une relation amoureuse. En effet, s’il voulait qu’elle vienne avec lui, Brett ne peut pas laisser Chicago. Elle vient tout juste de lancer un programme qui lui tient à cœur et souhaite continuer ce qu’elle a construit avec son ambulance qui vient en aide aux personnes qui en ont besoin.

Cependant, le départ de Casey n’est pas synonyme de rupture, le couple décide de rester ensemble dans une relation longue distance. Est-ce que cela va fonctionner ? On attend de voir puisqu’apparemment, la porte est ouverte pour un retour.

Jesse Spencer a besoin d’un break

L’acteur joue dans la série de pompiers depuis ses débuts en 2012 et faisait partie des six autres acteurs originaux de la série restant avec Taylor Kinney, David Eigenberg, Eamonn Walker, Christian Stolte et Joe Minoso. Mais après être passé de 8 saisons dans Dr House directement à Chicago Fire, Spencer est prêt pour une pause et à se concentrer ailleurs, notamment sa famille.

« J’ai réalisé que je faisais de la télévision depuis longtemps. Je l’ai additionné, et je pense que cette année est ma 18e année de télévision sur un network », a déclaré Spencer aux journalistes américain lors d’une conférence de presse Zoom. « J’ai appelé [le showrunner] Derek [Haas] et lui ai annoncé la nouvelle, je lui ai dit que je pensais qu’il était temps de quitter la série, et il a convenu que nous devrions au moins amener Casey à 200 épisodes. »

Il ajoute que « c’était une décision difficile parce que j’aime la série depuis le début, mais il y a d’autres choses que j’aimerais faire à l’avenir, et il y a une famille dont je dois m’occuper, et 18 ans c’est long. »

« Je voulais, bien sûr, convaincre Jesse de rester et de revenir », a ajouté Haas. « Mais j’étais très heureux qu’il nous ait donné cinq épisodes de plus que de simplement dire à la fin d’une saison, « je m’en vais », ce qui arrive parfois aussi. Cela nous a permis de ramener un scénario de la saison 1, dont je sais que Jesse était excité quand nous lui avons proposé de ramener les garçons Darden et de vraiment lier le pilote au départ de Jesse. »

Et ce n’est peut-être pas complètement la fin pour lui dans la série : « Il y a un potentiel pour que je revienne. Je suis toujours à Chicago en ce moment. Je ne pars pas à Los Angeles ou quoi que ce soit, même si je pourrais m’échapper un peu pendant l’hiver », a-t-il partagé en riant. « Ma maison avec ma femme est à Chicago, et donc je suis toujours ici, mais je prends du recul pour le moment. »

Cette histoire de départ est parfaite pour Casey, cela permet de boucler la boucle sur cette histoire du premier épisode et entre dans le caractère du personnage qui a toujours voulu être père.

Chicago Fire, c’est le mercredi sur NBC.

Source : TVLine / Crédit ©NBC