Chicago Fire saison 10 : Casey va-t-il quitter Chicago ? (Promo du 200e épisode)

Casey est-t-il sur le départ dans le 200e épisode de Chicago Fire ? Promo de l’épisode spécial. Spoilers.

La semaine prochaine la série Chicago Fire fêtera son 200e épisode. Un épisode spécial qui risque de voir le départ de Casey, joué par Jesse Spencer qui est là depuis le début de la série.

Dans l’épisode de cette semaine, Casey se rend dans l’Oregon pour voir Griffin et Ben les fils d’Andy Darden, le pompier qui est mort durant une intervention dans le premier épisode de la série. Quand il arrive, Casey découvre une maison en désordre, et leur tante, censée s’occuper d’eux, est partie il y a un mois laissant les garçons livrés à eux-mêmes.

Lorsque Casey dit aux garçons qu’il a rendez-vous avec leur assistante sociale et la conseillère d’orientation de Ben, Griffin l’a supplié de ne rien dire sur le départ de leur tante afin qu’ils ne soient pas envoyés en foyer d’accueil. Casey a insisté sur le fait qu’il voulait juste parler de la façon dont il pourrait être utile.

Mais l’assistante sociale et la conseillère d’orientation ont révélé à Casey qu’elles savaient déjà que la tante était partie, ce qui signifie que Griffin et Ben allaient être envoyés dans des foyers d’accueil séparés, Casey a annoncé qu’il voulait les ramener à Chicago en tant que tuteur. Les deux femmes, cependant, lui ont dit que c’était une mauvaise idée d’éloigner les garçons de leurs amis et de l’école. De plus, leur mère (qui est prison) ne le permettrait probablement pas, vu que l’établissement correctionnel est à une courte distance en voiture de leur emplacement actuel.

Casey pense donc partir vivre en Oregon avec les garçons et ainsi quitter Chicago. Mais il doit en parler avec Sylvie. La promo de la semaine prochaine montre que Casey demande à Sylvie de venir avec lui, alors qu’il est sur le point de prendre la décision qui pourrait changer sa vie.

La promo, qui revient sur d’anciens moments de la série, dévoile aussi que Cruz est sur point d’être papa, Chloe va accoucher.

Chicago Fire, c’est le mercredi sur NBC.

Chicago Fire saison 10 – Promo épisode 200