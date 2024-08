Avengers Doomsday : Comment Robert Downey Jr a été convaincu de revenir

Robert Downey Jr. révèle comment Kevin Feige l’a convaincu de jouer Dr Doom dans Avengers Doomsday et de revenir dans le MCU.

Le mois dernier, il a été annoncé durant le Comic Con, que Robert Downey Jr. sera bientôt de retour dans le MCU, mais dans un rôle différent de celui qu’il tenait à l’origine. En effet, RDJ est monté sur scène révélant qu’il tiendra désormais le rôle de Dr Doom (Dr Fatalis en VF).

Cette révélation marque le retour de Downey dans l’univers cinématographique de Marvel qui a été lancé il y a plus de 16 ans avec Iron Man en 2008 dont il tenait le rôle principal.

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige – avec l’aide du PDG de Disney, Bob Iger – a convaincu RDJ de revenir dans le jeu des super-héros, a-t-il expliqué sur le podcast The Hollywood Reporter’s Awards Chatter publié mardi. Downey souhaitait à l’origine contribuer aux parcs à thème Disney lorsque lui et sa femme Susan Downey se sont entretenus avec Feige, avec qui il est resté de bons amis.

« Il a dit : ‘Cela me vient à l’esprit, si tu revenais…’ », a déclaré Downey. « Susan disait : « Attends, attends. Revenir en quoi ?’ » Feige voulait s’assurer qu’ils ne « reviennent pas en arrière » ou ne « déçoivent pas les attentes », mais plutôt « continuent à dépasser les attentes », a déclaré Downey.

« Et il a évoqué Victor Von Doom », a-t-il poursuivi. « J’ai étudié ce personnage. Plus tard, il dit : « Faisons Victor Von Doom comme il faut. »

Doom est l’un des plus grands méchants de Marvel et joue un rôle essentiel dans la prochaine phase prévue des films Avengers et du MCU en général.

Downey avait beaucoup de choses à considérer et il a donc demandé à rencontrer Iger, qui a presque immédiatement donné son accord à l’idée de Downey en tant que Doom. Iger a ensuite invité l’acteur oscarisé et Feige au Disney’s Imagineering Campus, ce qui a pratiquement scellé l’accord.

« Ce sont deux gars qui ne sont pas faciles à époustoufler, encore moins en même temps », a rappelé Downey. « Ce qui se passe en ce moment, dépasse mes attentes quant à ce qui était possible. »

Downey jouera Doom dans le prochain Avengers : Doomsday, puis dans Avengers : Secret Wars. Dans les comics, Secret Wars était un événement Marvel massif, écrit par Jonathan Hickman avec des illustrations d’Esad Ribic et publié pour la première fois en 2015. Cela raconte une histoire épique de la destruction du multivers par un processus d’univers parallèles entrant en collision les uns avec les autres, grâce aux machinations d’un groupe d’êtres surnaturels puissants appelés les Rois d’Ivoire. Dans ce comic, Doom est capable de sauver un petit groupe de personnages du temps et de l’espace et de les assembler sur une planète hétéroclite appelée Battleworld.

Le retour de Robert Downey Jr se fait alors que Jonathan Majors a été renvoyé du MCU en tant que Kang le Conquérant suite à une condamnation pour agression et harcèlement. Le film Avengers Doomsday remplace Avengers Kang Dynasty et sera suivi d’Avengers Secret Wars.

A la réalisation de Doomsday et Secret Wars on retrouvera les frères Joe et Anthony Russo qui sont eux aussi de retour dans le MCU derrière la caméra.

Source : THR / Crédit ©Michael Buckner/Variety via Getty