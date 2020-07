MacGyver : L’ex showrunner a rendu Lucas Till « suicidaire »

Lucas Till dit que le comportement toxique de Peter Lenkov, l’ex showrunner de MacGyver, l’a rendu suicidaire.

Il y a quelques semaines, on a appris le renvoi de Peter Lenkov, l’ancien showrunner de MacGyver et Magnum. Il a été accusé d’avoir créé un environnement de travail toxique sur les tournages des deux séries.

Récemment, Lucas Till, la star de MacGyver, s’est exprimé sur ce qu’il a vécu sur le tournage de la série durant la saison 1. Il a confié à Vanity Fair que le comportement de Lenkov l’a rendu suicidaire.

Till a affirmé que Lenkov l’avait conduit à son « point de rupture » par des brimades et des insultes verbales y compris des critiques sur son physique. « Je n’ai jamais travaillé aussi dur de ma vie et je suis très bien avec le travail acharné », a déclaré Till au magazine américain.

Il ajoute : « Mais la façon dont Peter traite les gens est tout simplement inacceptable. J’étais suicidaire la première année de la série à cause de la façon dont il me faisait me sentir. Mais la façon dont il a traité les gens autour de moi – c’était mon point de rupture. »

L’acteur dit qu’il a approché à plusieurs reprises les hauts dirigeants de CBS au sujet du comportement présumé de Lenkov envers lui et d’autres personnes qui ont travaillé sur la série et a envoyé une lettre de cinq pages à ce sujet au responsable des ressources humaines.

« Il y avait toujours quelque chose dans mon apparence qui ne lui plaisait pas, comme quand j’étais dans une blouse d’hôpital et que notre producteur … a pensé que c’était drôle que [Lenkov] dise que mes jambes étaient « hideuses » et nous ne pourrons jamais les montrer à nouveau », disait la lettre de Till.

Till dit également que Lenkov s’attaquait à son apparence juvénile avec des remarques comme « Oh p****n ! Rentrez-lui son t-shirt, on dirait un p****n de gamin. Embauché un homme de 35 ans. »

Till explique : « J’ai eu du mal à maintenir mon « poids d’homme » dans la série à cause du stress, du manque de temps pour m’entraîner et d’un horaire imprévisible pour une alimentation adéquate. »

L’acteur dit également que ses plaintes aux ressources humaines n’ont pas été prises au sérieux au départ. Il pense qu’il le voyait comme « un acteur capricieux qui voulait plus d’argent. » Mais une source a confié à Vanity Fair que les commentaires de Till ont déclenché l’enquête qui a menée au renvoi de Lenkov.

MacGyver reviendra cet automne pour une saison 5 sur CBS.

Source : Vanity Fair / Crédit ©CBS