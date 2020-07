Magnum / MacGyver : Le showrunner renvoyé par CBS pour comportement toxique

Suite à des problèmes d’environnement toxique, CBS a renvoyé Peter Lenkov le showrunner des séries Magnum et MacGyver.

Peter Lenkov, le producteur exécutif et showrunner de MacGyver et Magnum pour CBS, vient de perdre sa place au milieu d’allégations selon lesquelles il était un leader toxique sur les plateaux de tournage, mais également en dehors.

« Peter Lenkov n’est plus le producteur exécutif qui supervise MacGyver et Magnum, et le studio a mis fin à sa relation avec lui », selon un communiqué de CBS TV Studios, qui produit les séries pour la chaine CBS. « Monica Macer sera la showrunner sur MacGyver, et Eric Guggenheim dirigera Magnum. Les deux sont actuellement producteurs exécutifs de leurs séries respectives. »

En réponse aux allégations selon lesquelles Lenkov était un leader abusif, le studio a ajouté : « notre studio s’est engagé à assurer des environnements de production sûrs et respectueux. Au cours de la dernière année, nous avons affecté des partenaires de production de ressources humaines à chaque série, élargi la formation du personnel et augmenté les options de rapporter les incidents. »

« Nous continuerons à faire évoluer nos pratiques en nous concentrant continuellement sur la création de relations de confiance avec tous ceux qui travaillent sur nos plateaux. Chaque plainte est prise au sérieux, chaque réclamation fait l’objet d’une enquête, et lorsque la preuve est claire que les politiques ont été violées et les valeurs non respectées, nous agissions de manière décisive. »

Lenkov a apparemment été la cible de plusieurs enquêtes par CBS TV Studios après que des plaintes ont émergé selon lesquelles il était difficile de travailler avec sur Hawaii 5-0, qu’il a dirigé pendant 10 saisons, et sur MacGyver.

Le Hollywood Reporter rapporte que Lenkov a été accusé de tenir les employés masculins en plus haute estime que les employés féminins, de parler de manière inappropriée de l’apparence des femmes et d’être méprisant envers les scénaristes qui étaient des femmes et des personnes de couleur.

« Ce n’était pas facile d’être une femme sur ce plateau », a expliqué une source à THR à propos de la vie sur le tournage de Hawaii 5-0.

Dans un communiqué publié par THR, le showrunner déclare : « Il est maintenant temps d’écouter et j’écoute. Il est difficile d’entendre que l’environnement de travail que j’ai dirigé n’était pas l’environnement de travail que mes collègues méritaient, et pour cela, je suis profondément désolé. J’accepte la responsabilité de ce que j’entends et je m’engage à faire le travail nécessaire pour faire mieux et être meilleur. »

MacGyver revient pour sa cinquième saison cet automne, tandis que Magnum sera de retour pour sa troisième saison.

Source : THR / Crédit ©CBS/DR