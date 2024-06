Donald Sutherland : Décès d’un acteur culte

Donald Sutherland, grand acteur et père de Kiefer Sutherland, est décédé à l’âge de 88 ans.

C’est une figure culte du cinéma et de la télévision qui vient de nous quitter. L’acteur canadien Donald Sutherland, qui est devenu une icône de la contre-culture avec des films tels que Les Douze Salopards, M*A*S*H, Klute ou encore Ne Vous Retournez Pas, puis qui a par la suite connu une vaste carrière prolifique avec des films comme Des Gens Comme Les Autres, Sans Limites et la saga Hunger Games, est décédé jeudi à Miami des suites d’une longue maladie, a confirmé son agence CAA. Il avait 88 ans.

Né à Saint John, au Canada, il a étudié à la London Academy of Music and Dramatic Art avant de décrocher des rôles dans des séries et des films britanniques tels que Chapeau Melon et Bottes de Cuire et Le Saint. La star et réalisateur du Saint, Roger Moore l’a recommandé aux producteurs des Douze Salopards et après le succès de ce film, il a déménagé à Hollywood.

Pendant plus de 50 ans, l’acteur lauréat d’un Emmy et d’un Golden Globe, qui a reçu un Oscar d’honneur en 2017, a joué de façon mémorable des méchants, des antihéros, des protagonistes romantiques et des mentors. Son profil s’est accru au cours de la dernière décennie grâce à son rôle de méchant président Snow dans la franchise « The Hunger Games ».

Plus récemment, il est apparu dans le rôle du juge Parker dans la série Lawmen : Bass Reeves et dans la série Swimming With Sharks en 2022. Ses autres rôles récurrents récents incluent les mini-séries Undoing avec Nicole Kidman et Hugh Grant ainsi que Trust, la série sur la riche famille Getty dans laquelle il a joué J. Paul Getty, et les films Ad Astra et The Burnt-Orange Heresy.

Sutherland a remporté un Emmy pour acteur de soutien pour Citizen X de HBO en 1995 et a également été nominé en 2006 pour la mini-série Human Trafficking.

Sutherland est également apparu avec son fils Kiefer dans Le Droit de Tuer en 1996. Cependant, il a refusé une offre de jouer le père du personnage de Kiefer, Jack Bauer, dans 24h Chrono, la série télévisée à succès de son fils. Les deux sont apparus ensemble dans le western Forsaken, Retour à Fowler City de 2015.

Sutherland laisse dans le deuil son épouse Francine Racette, ses fils Roeg, Rossif, Angus et Kiefer, sa fille Rachel et quatre petits-enfants.

Crédit ©DR