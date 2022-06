Marvel : Chris Evans préférerait rejouer la Torche Humaine plutôt que Captain America

Chris Evans préférerait revisiter Johnny Storm dans le MCU plutôt que de rejouer Captain America.

Avant d’être Steve Rogers alias Captain America dans le MCU, Chris Evans était Johnny Storm aussi connu sous le nom de la Torche Humaine dans Les Quatre Fantastiques de Tim Story.

Dans une récente interview avec MTV News, Evans a déclaré qu’il serait plus disposé à revisiter ce personnage plutôt que Captain America qu’il a joué pendant près d’une décennie.

« Mon Dieu, ce ne serait pas génial ? » a répondu Evans lorsqu’on lui a présenté l’idée de revenir en tant que Torche Humaine. « Mais non, personne n’est jamais venu me voir à ce sujet. Je veux dire, je n’ai plus exactement le même look. C’était il y a 15 ans, presque 20 ans. Oh mon Dieu, je suis vieux. J’aime vraiment ce personnage, mais je pense… ne font-ils pas quelque chose maintenant avec Les Quatre Fantastiques ? »

En effet, Evans a raison, Marvel se prépare à réintroduite les Quatre Fantastiques à travers un nouveau film, mais le projet en développent subi déjà quelques changements puisque Jon Watts (Spider-Man No Way Home), qui devait le réaliser, a quitté le navire. Puis est venu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dans lequel (spoiler alert !) John Krasinski joue le leader des Quatre Fantastiques, Reed Richards alias Mister Fantastic, d’un univers parallèle.

« Écoutez, j’adorerais ça », a poursuivi Evans dans l’interview. « J’adorerais ça. Ce serait en fait plus facile pour moi que de revenir en tant que Cap. Cap est si précieux pour moi, et je ne veux presque pas perturber la belle expérience que c’était. Mais Johnny Storm, j’ai le sentiment qu’il n’a pas vraiment eu son jour de gloire. C’était avant que Marvel ne trouve vraiment sa place. Donc, j’ai adoré ce rôle et, vous savez, qui sait ? »

Il serait très étonnant de revoir Evans en Torche Humaine, mais on ne sait jamais avec Marvel, ils peuvent décider de revisiter le personnage avec Evans.

Source : MTV News / Crédit ©Marvel /Fox