Grey’s Anatomy saison 20 : Sort de Teddy révélé et retour aux sources pour Bailey (spoilers)

Le sort de Teddy est révélé dans le premier épisode de la saison 20 de Grey’s Anatomy et Bailey opère un retour aux sources. Spoilers.

Après des mois d’absence dû aux grèves des scénaristes et des acteurs, Grey’s Anatomy est enfin de retour sur ABC pour sa 20e saison et le premier épisode s’est terminé sur une sorte de réinitialisation.

Nick (Scott Speedman) quitte l’hôpital, apparemment pour être avec Meredith (Ellen Pompeo) à Boston, ce qui signifie que quelqu’un doit reprendre le programme des internes qui est en grande difficulté. Et qui de mieux que la femme qui a formé Meredith Grey, Cristina Yang (Sandra Oh), Izzie Stevens (Katherine Heigl), George O’Malley (T.R. Knight) et Alex Karev (Justin Chambers) ? Et oui, Bailey (Chandra Wilson) est de retour !

« Vous ne trouverez pas de plus grande fan de la série que moi », a déclaré la nouvelle showrunner Meg Marinis à EW. « Et il y a certaines parties de la série que j’aime historiquement, et Bailey à la barre en est une. Elle vient de vivre le moment de sa carrière en remportant ce prix et nous nous sommes demandé où aller une fois que vous avez atteint le sommet ? Et je pense que sur le plan thématique, les internes subissent cette réinitialisation. Ils vont revenir à l’essentiel à cause de ce qui s’est passé à la fin de la saison dernière, et elle vient de remporter un prix pour avoir enseigné aux gens. C’est le domaine dans lequel elle a toujours excellé. Le mentorat offert par Bailey est un élément important de la série. Et oui, nous l’avons vu, mais nous ne l’avons pas vue le faire avec 20 ans d’expérience. »

Quant à Nick, ce ne devrait pas être la dernière fois qu’on le voit. Il reste le compagnon de Meredith qui techniquement est à Boston mais vient de temps en temps à Seattle : « Ce qui est incroyable dans notre série, c’est que nous avons une politique de porte ouverte, donc je pense que vous devrez simplement vous connecter pour voir qui apparaît. Mais nous aimons leur relation. Je trouve qu’ils ont une alchimie incroyable. J’aime qu’il la défie et j’aime qu’elle soit aussi un peu défaite par lui. Alors je dis juste de rester à l’écoute. »

L’épisode a également répondu à une énorme question posée dans le final de la saison 19 : Richard (James Pickens Jr.) a-t-il replongé dans l’alcool ? Heureusement, ce n’est pas le cas, il n’a pas bu ce verre qu’il a commandé, mais il considère cela comme une réinitialisation de son parcours de sobriété. Il devra gérer cela durant la saison : « Il n’en parle peut-être pas tous les jours, mais c’est définitivement dans sa tête pour la première partie de cette saison alors qu’il vaque à son travail et sait comment gérer la pression au travail. Je pense aussi que cela affectera ses relations et comment il interagit avec les gens, » confie Marinis.

Et puis il y a la question du sort de Teddy (Kim Raver) après son effondrement lors du final de la saison 19. La bonne nouvelle est qu’elle a survécu grâce à la chirurgie de Winston. La question est maintenant de savoir ce qui l’attend, ainsi qu’à Owen (Kevin McKidd). « Quand un membre d’un couple traverse quelque chose comme ça, c’est un véritable défi. Ils ont traversé tellement de choses et ils vont certainement en être affectés. Les choses sont mises à l’épreuve, mais je pense que je suis excitée pour vous de voir comment ça se passe. Ils sont tellement géniaux ensemble et ils ont vécu tellement de choses la saison dernière. »

La semaine prochaine, comme le montre la promo, Bailey va tenter de remettre en place ces internes qui se prennent pour des cowboys. Elle les obligera à effectuer des dizaines de procédures de base avant d’être autorisés à revenir en salle d’opération. Pendant ce temps, les choses sont étranges entre Simone et Lucas, et Amelia trouve une solution à une opération chirurgicale compliquée.

Grey’s Anatomy, c’est chaque jeudi sur ABC. Les 19 saisons précédentes sont disponibles sur Disney+.

Grey’s Anatomy saison 20 – Promo 20×02