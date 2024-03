Daredevil Born Again : Jon Bernthal tease son retour en Punisher

Jon Bernthal tease son retour dans le MCU en tant que Punisher dans Daredevil Born Again.

Après les retours de Charlie Cox (Daredevil) et Vincent D’Onofrio (Le Caïd) dans Spider-Man : No Way Home et She-Hulk et Hawkeye et Echo, respectivement, il a été annoncé que Jon Bernthal reprendrait son rôle de Frank Castle/The Punisher dans Daredevil Born Again en mars 2023.

Pour le moment, les détails de l’intrigue restent secrets, mais la série Disney+ devrait poursuivre les intrigues établies dans la série originale Daredevil sur Netflix, ainsi que dans la série Marvel Spotlight Echo, notamment le Caïd candidat à la mairie de New York.

Cette semaine, l’acteur a publié une image sans légende du livre fictif pour enfants One Batch, Two Batch, sur sa page Instagram. Les fans de la série Daredevil de Netflix se souviendront que le livre pour enfants de l’univers était l’un des favoris de la fille de Castle, Lisa.

Dans l’épisode de la saison 2, « Penny and Dime« , Castle explique comment Lisa l’a supplié de le lui lire la nuit avant qu’elle et le reste de la famille de Castle ne soient assassinés. Alors que Bernthal tourne actuellement Daredevil : Born Again, il est possible que le livre réapparaisse dans la prochaine série Disney+ afin de revisiter l’histoire tragique de Castle.

Avant la refonte créative de Born Again, la série n’était pas censée se connecter avec la série Daredevil de Netflix, qui a présenté pour la première fois au public la version du personnage incarné par de Cox. Cependant, ce n’est plus le cas, Born Again étant destinée à être une continuation directe de la série Netflix.

Cette nouvelle vision créative a permis le retour de plusieurs personnages préférés des fans de Daredevil de Netflix pour la suite, notamment Deborah Ann Woll dans le rôle de Karen Page et Elden Henson dans le rôle de Foggy Nelson qui ne devaient pas revenir à l’origine. Lorsque le tournage a repris en janvier 2024, les deux acteurs ont été rapidement repérés sur le tournage avec Cox à New York, pour le plus grand plaisir du fandom du MCU.

En attendant une date de diffusion pour Daredevil Born Again, Daredevil et Punisher sont disponible sur Disney+.

Source : Instagram / Crédit ©Marvel/Disney/Netflix