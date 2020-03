Wonder Woman 1984 : Le film ne sortira pas directement en VOD (nouvelles images)

Warner Bros n’a pas l’intention de sortir Wonder Woman 1984 directement en streaming à cause du coronavirus. Découvrez de nouvelles images.

Avec la pandémie du COVID_19 qui circule et qui a forcé les salles de cinéma à rester fermées, plusieurs films vont maintenant sortir en VOD ou vont sortir plus tôt en streaming puisque leur vie en salles a été raccourcie. Cependant, ce n’est pas le cas pour Wonder Woman 1984.

Ces dernières 24 heures, une rumeur a circulé disant que Warner allait finalement sortir le film en streaming mais ce n’est pas le cas, les studios ont encore l’intention de sortir le film en salles.

Wonder Woman est une franchise qui a le pouvoir d’amasser un milliard de dollars au box office. Le sortir en streaming serait une situation perdante pour les studios. La question n’est donc pas de savoir si le film sortira en salles, c’est plus de savoir si la date du mois de juin sera maintenue.

Pour le moment, les studios n’ont pas fait d’annonce à ce sujet et jusqu’à preuve du contraire, le film sortira le 3 juin en France.

En attendant, voici de nouvelles images du film, dont une avec Maxwell Lord (Pedro Pascal) et Cheetah (Kristen Wiig).

Gal Gadot revient dans le rôle principal de Wonder Woman et Chris Pine est de retour dans le rôle de Steve Trevor. Kristen Wiig et Pedro Pascal sont aussi présents dans les rôles de Barbara Minerva et Maxwell Lord.

Wonder Woman 1984 est réalisé par Patty Jenkins.

Source : Collider / Crédit ©Warner Bros