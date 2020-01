Supergirl, Batwoman et Black Lightning : Les changements notoires post-Crisis (Spoilers)

Les séries Supergirl, Batwoman et Black Lightning offrent des changements respectifs importants après Crisis On Infinite Earths. Spoilers.

Crisis On Infinite Earths a changé beaucoup de choses pour les personnages de l’Arrowverse, ils vivent désormais tous sur la même Terre. Certaines séries sont plus touchées que d’autres, mais des changements très distincts ont été faits.

Dimanche soir, Batwoman et Supergirl étaient les deux premières séries a dévoilé montré comment l’univers de l’Arrowverse a changé, puis ce lundi, Black Lightning a aussi opéré quelques changements. Si les choses avaient relativement l’impression d’être pareil dans Batwoman et Black Lightning, Supergirl a vraiment pris avantage de la crise. Des changements majeurs sont survenus qui chamboulent complètement le monde des personnages dans chacune des séries.

Batwoman

Tout d’abord, Batwoman a décidé de faire son coming out et révèle à Gotham qu’elle est lesbienne même si cela peut risquer d’exposer l’identité de Kate. C’était important pour elle d’être honnête à ce sujet et pour aider les autres personnes LGBTQ. Elle en avait aussi assez que les gens la shippent avec un flic « Captain America » en carton.

Cela n’a pas forcément de rapport direct avec la crise en dehors du fait qu’elle a donné une interview à son amie Kara Danvers pour CatCo Magazine. La couverture dévoile aussi que Lena Luthor était à Gotham. Est-ce un simple easter egg ou cela cache-t-il plus ? Ça reste à voir.

L’autre changement majeur survient à la fin de l’épisode quand Beth fait son apparition. Vous lisez bien, il s’agit de Beth et non Alice. Alice s’est faite arrêter par la police pour avoir tenté de faire exploser une école, la personne en face d’elle est bien Beth ce qui est un choc. Comment Beth et Alice peuvent-elles exister en même temps ? Nous sommes dans l’Arrowverse et les dopplegangers existent. Il est bien possible que ce soit une des répercussions post-Crise.

Supergirl

Supergirl, qui a opéré les plus grands changements, a aussi fait l’expérience de dopplegangers qui ont débarqué sur la Terre-Première. Durant la crise, un trou noir a transporté les clients aliens des différents Al’s Bars des autres univers détruits. Ils se sont tous retrouvés sur la Terre-Première.

Brainiac-5 alias Brainy était au centre de l’épisode et a vu l’apparition de plusieurs versions de lui-même dont une version féminine jouée par Meaghan Rath (Hawaii 5-0) qui est la véritable sœur de Jesse Rath qui joue Brainy. L’un de ces Brainy était démoniaque ce qui fait remonter des souvenirs à notre Brainy. Mais pour vaincre le méchant Brainy, Brainy-Prime a dû retirer ses inhibiteurs et il est enfin devenu complètement lui-même pour la première fois. Il n’est plus bridé et ressent tout son potentiel. Il ressemble enfin à la version des comics.

Avant de partir, la Brainiac-5 féminine a prévenu Brainy d’un danger. Elle lui dit qu’elle s’est battu contre Lex Luthor, et cela a conduit à une catastrophe au-delà de l’imagination. S’il veut sauver son monde, il doit travailler avec Lex Luthor pour détruire Leviathan. Ce dernier a réussi à se faire passer pour un bienfaiteur dans ce nouvel univers et reste un danger. Elle lui dit qu’il doit abandonner ceux qui lui sont chers jusqu’à ce que les mondes soient sauvés. Malheureusement, cela inclut sa relation avec Nia, ce qui entraîne une triste rupture.

A la toute fin, on réalise que ce nouveau monde contient un autre doppleganger, une version future de Winn Schott. Apparemment, ce Winn là est un méchant et c’est une version de Toy Man, ça promet.

Black Lightning

Pour finir, Black Lightning, qui fait désormais partie intégrante de l’Arrowverse, a aussi subit des répercussions de la Crise. Peu de choses ont changé puisque l’histoire reprend plus où moins là où les choses se sont arrêtées avant la pause avec la ASA, sauf que Gambi ne se souvient plus de ce qui s’est passé juste avant la Crise. Il semble aussi que Jennifer n’ait pas été effacée par vague d’antimatière elle se trouvait bloquée quelque part, dans une sorte de vide entre les univers. Ses pouvoirs lui ont permis de survivre. En revenant, elle réalise qu’Odell s’est servit d’elle et elle va enfin travailler contre lui.

Mais la grande révélation et le grand changement apporté par Crisis est le fait que Lady Eve (Jill Scott) soit vivante. C’est elle qui a mis à prix la tête de Gambi et tente de le tuer. Souvenez-vous, elle est morte dans la saison 1. La Crise a clairement modifier les choses avec elle et elle revient en force.