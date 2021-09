Emmy Awards 2021 : Pluie de Récompenses pour The Crown, Ted Lasso, roi de la Comédie

Découvrez le Palmarès de la 73ème Cérémonie des Emmy Awards. Une soirée qui sacre majoritairement The Crown et Ted Lasso

S’il fallait résumer cette cérémonie des Emmy Awards 2021, à nouveau en présentiel, avec Tapis rouge et autres traditions des Emmys, ce sera très simple : 5 séries à retenir, alors que la prestigieuse académie avait mis un point d’honneur à diversifier ses nominations, avec pour la première fois des séries Marvel nommées dans plusieurs catégories. Spoiler : aucune série de Disney + n’aura été récompensée au delà des Creative Emmy Awards remis la semaine dernière.

Ces cinq titres, qui domineront les récompenses cette année sont The Crown avec pas moins de 7 récompenses pour sa saison 4 dans sa catégorie ; avec la statuette de Meilleur Série, Meilleur Acteur et actrice, avec Josh O’Connor et Olivia Colman, Meilleurs second rôles, réalisation et scénario. Netflix domine ainsi pour la première fois les récompenses aux Emmy Awards.

Côté Comédie, même scénario : Ted Lasso, la série phénomène d’Apple TV+ raflera une bonne partie des récompenses de sa catégorie, dont Meilleure série de Comédie ainsi que Meilleur Acteur. Hacks, la comédie de HBO Max brille elle aussi dans les catégories de comédie, avec une statue pour son actrice Jean Smart.

Si le Jeu de la Dame a bien évidemment été la gagnante de la catégorie Mini-Série, c’est Kate Winslet qui a reçu le prix de la Meilleure prestation féminine pour son rôle dans la série Mare of Eastown, l’une des séries phares de cette saison 2021, au-delà de celles qui dominent cette année de récompenses.

La dure mais immanquable I May Destroy you repart avec l’Emmy Awards du Meilleur Scénario. Pour la première fois, on notera que deux femmes ont été récompensées aux Emmys Awards dans une catégorie souvent dominée par les hommes. Celle de la Meilleure réalisation : Lucia Aniello pour la série Hacks et Jessica Hobbs dans la catégorie dramatique avec The Crown.

Cette année, la diversité était à l’honneur, que ce soit au cœur de la cérémonie, ou dans les nominations, pourtant peu d’acteur issu de la diversité ont remporté de statuettes.

La totalité du Palmarès des Emmys Awards est à retrouver ci-dessous.

Emmy Awards 2021 : Le Palmarès Complet

Meilleure série dramatique

The Boys

La Chronique de Bridgerton

The Crown

The Handmaid’s Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

Meilleure comédie

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

La Méthode Kominsky

Pen15

Ted Lasso

Meilleur acteur dans une série dramatique

Sterling K Brown, This Is Us

Jonathan Major, Lovecraft Country

Josh O’Connor, The Crown

Regé Jean Page, La Chronique de Bridgerton

Billy Porter, Pose

Matthew Rhys, Perry Mason

Meilleure actrice dans une série dramatique

Uzo Aduba, In Treatment

Olivia Colman, The Crown

Emma Corrin, The Crown

Elizabeth Moss, The Handmaid’s Tale

MJ Rodriguez, Pose

Jurnee Smolett, Lovecraft Country

Meilleur acteur de second rôle dans une série dramatique

Michael K. Williams, Lovecraft Country

Bradley Whitford, The Handmaid’s Tale

Max Minghella, The Handmaid’s Tale

O-T Fagbenle, The Handmaid’s Tale

John Lithgow, Perry Mason

Tobias Menzies, The Crown

Giancarlo Esposito, The Mandalorian

Chris Sullivan, This Is Us

Meilleure actrice de second rôle dans une série dramatique

Gillian Anderson, The Crown

Helena Bonham Carter, The Crown

Emerald Fennell, The Crown

Ann Dowd, The Handmaid’s Tale

Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale

Samira Wiley, The Handmaid’s Tale

Madeline Brewer, The Handmaid’s Tale

Aunjanue Ellis, Lovecraft Country

Meilleur acteur dans une comédie

Anthony Anderson , Black-ish

Michael Douglas, La Méthode Kominsky

William H Macy , Shameless

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Kenan Thomson, Kenan

Meilleure actrice dans une comédie

Aidy Bryant, Shrill

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Tracy Ellis Ross, Black-ish

Jean Smart, Hacks

Allison Janney, Mom

Meilleure actrice dans une série limitée ou téléfilm

Michaela Coel, I May Destroy You

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Elizabeth Olsen, WandaVision

Anya Taylor-Joy, Le Jeu de la dame

Kate Winslet, Mare of Easttown

Meilleur acteur dans une série limitée ou téléfilm

Paul Bettany, WandaVision

Hugh Grant, The Undoing

Lin Manuel-Miranda, Hamilton

Leslie Odom Jr, Hamilton

Ewan McGregor, Halston

Meilleure actrice de second rôle dans une comédie

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Cecily Strong, Saturday Night Live

Aidy Bryant, Saturday Night Live

Rosie Perez, The Flight Attendant

Hannah Einbinder, Hacks

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Juno Temple, Ted Lasso

Meilleur acteur de second rôle dans une comédie

Bowen Yang, Saturday Night Live

Kenan Thompson, Saturday Night Live

Brett Goldstein, Ted Lasso

Brendan Hunt, Ted Lasso

Nick Mohammed, Ted Lasso

Jeremy Swift, Ted Lasso

Paul Reiser, La Méthode Kominsky

Carl Clemons-Hopkins, Hacks

Meilleure Mini-Série

I May Destroy You

Mare of Easttown

Le Jeu de la dame

Underground Railroad

WandaVision

Meilleur acteur de second rôle Mini-Série ou Téléfilm

Daveed Diggs, Hamilton

Jonathan Groff, Hamilton

Anthony Ramos, Hamilton

Thomas Brodie-Sangster, Le Jeu de la dame

Evan Peters, Mare of Easttown

Paapa Essiedu, I May Destroy You

Meilleure actrice de second rôle – Mini-Série ou Téléfilm

Jean Smart, Mare of Easttown

Julianne Nicholson, Mare of Easttown

Kathryn Hahn, WandaVision

Phillipa Soo, Hamilton

Renee Elise Goldsberry, Hamilton

Moses Ingram, Le Jeu de la dame

Meilleure Réalisation – Série Dramatique:

The Crown, Jessica Hobbs

Bridgerton, Julie Anne Robinson

The Crown, Benjamin Caron

The Handmaid’s Tale, Liz Garbus

The Mandalorian, Jon Favreau

Pose, Steven Canals The Crown

Meilleure Réalisation – Comédie :

Hacks, Lucia Aniello

B Positive, James Burrows

The Flight Attendant, Susanna Fogel

Mom, James Widdoes

Ted Lasso, Zach Braff

Ted Lasso, MJ Delaney

Ted Lasso, Declan Lowney

Meilleure Réalisation de Mini- Série

Le Jeu de la dame, Scott Frank

Hamilton, Thomas Kail

I May Destroy You, Michaela Coel

I May Destroy You, Sam Miller

Mare Of Easttown, Craig Zobel

The Underground Railroad (Amazon Prime Video), Barry Jenkins

WandaVision (Disney+), Matt Shakman

Meilleur Scénario – Série Dramatique

The Crown, Peter Morgan

The Boys, Rebecca Sonnenshine

The Handmaid’s Tale, Yahlin Chang

Lovecraft Country, Misha Green

The Mandalorian, Dave Filoni

The Mandalorian, Jon Favreau

Pose, Ryan Murphy, Brad Falchuk, Steven Canals, Janet Mock, Our Lady J

Scénario (comédie) : Hacks

Hacks (HBO Max)

The Flight Attendant (HBO Max), Steve Yockey

Girls5eva (Peacock), Meredith Scardino

Pen15 (Hulu), Maya Erskine

Ted Lasso (Apple TV+), Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Joe Kelly

Ted Lasso (Apple TV+), Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt, Joe Kelly

Meilleur Scénario (minisérie, téléfilm)

I May Destroy You, Michaela Coel

Mare Of Easttown, Brad Ingelsby

Le jeu de la Dame, Scott Frank

WandaVision, Chuck Hayward, Peter Cameron

WandaVision, Jac Schaeffer

WandaVision, Laura Donney

Crédit photo : ©ROBERT HANASHIRO