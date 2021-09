Creative Emmy Awards 2021 : Premiers Emmys pour Marvel grâce à WandaVision

Marvel Studio remporte ses premiers Emmy Awards grâce à WandaVision. Découvrez les gagnants des Creative Emmy Awards 2021.

Avant la grande cérémonie des Emmy Awards qui se déroulera la semaine prochaine, des premières salves de trophées ont été distribué ce week-end en trois parties. Ce sont essentiellement des prix techniques mais pas uniquement puisque les prix de meilleures guest-stars, meilleur casting, meilleur téléfilm ou encore meilleure série animée sont remis. Le reste des trophées sont pour des programmes non scriptés.

Le Jeu de la Dame domine les Creative Emmys avec 9 prix remportés. Les autres grands gagnants incluent la célèbre émission à sketchs Saturday Night Live avec 7 récompenses et The Mandalorian n’est pas en reste avec également 7 prix dont ceux de meilleurs effets visuels et coordination de cascades.

Grâce à WandaVision, Marvel Studios remporte ses premiers Emmy Awards. La série est nommée 23 fois au total, ce qui est le plus grand nombre de nominations pour une série limitée cette année. La série Marvel remporte les Emmys de meilleurs costumes pour une série de science fiction, meilleurs décors et meilleure musique et paroles originales pour « Agatha All Along ».

Meilleur Acteur Guest dans une série dramatique

Courtney B. Vance, Lovecraft Country – Gagnant

Charles Dance, The Crown

Don Cheadle, Falcon et le Soldat de l’Hiver

Timothy Olyphant, The Mandalorian

Carl Weathers, The Mandalorian

Meilleure Actrice Guest dans une série dramatique

Alexis Bledel, The Handmaid’s Tale

Mckenna Grace, The Handmaid’s Tale

Claire Foy, The Crown – Gagnante

Phylicia Rashad, This Is Us

Sophie Okonedo, Ratched

Meilleur Acteur Guest dans une comédie

Chris Rock, Saturday Night Live

Dave Chappelle, Saturday Night Live – Gagnant

Daniel Kaluuya, Saturday Night Live

Dan Levy, Saturday Night Live

Morgan Freeman, The Kominsky Method

Meilleure Actrice Guest dans une comédie

Maya Rudolph, Saturday Night Live – Gagnante

Kristen Wiig, Saturday Night Live

Issa Rae, A Black Lady Sketch Show

Jane Adams, Hacks

Bernadette Peters, Zoey et son Incroyable Playlist

Yvette Nicole Brown, A Black Lady Sketch Show

Meilleur téléfilm

Dolly Parton’s Christmas on the Square — Gagnante

Oslo

Robin Roberts Presents: Mahalia

Sylvie’s Love

Uncle Frank

Meilleure série animée

Big Mouth

Bob’s Burgers

Genndy Tartakovsky’s Primal — Gagnante

The Simpsons

South Park: The Pandemic Special

Meilleure performance de doublage/voice-over

Jessica Walter, Archer

Maya Rudolph, Big Mouth — Gagnante

Stacey Abrams, black-ish: Election Special

Julie Andrews, Bridgerton

Tituss Burgess, Central Park

Stanley Tucci, Central Park

Seth MacFarlane, Family Guy

Meilleur casting pour une comédie

Ted Lasso

Meilleur casting pour une série dramatique

The Crown

Meilleur casting pour une série limitée, anthologie ou film

Le Jeu de la Dame

Meilleure photo série multicaméras

Country Comfort

Meilleure photo série à une camera (une demi-heure)

The Mandalorian

Meilleure photo série à une camera (une heure)

The Crown

Meilleure photo série série limitée, anthologie ou film

Le Jeu de la Dame

Meilleurs costumes contemporains

Pose

Meilleurs costumes fantasy/science-fiction

WandaVision

Meilleurs costumes d’époque

Le Jeu de la Dame

Meilleur maquillage contemporain (non-prosthétique)

Pose

Meilleur maquillage d’époque (non-prosthétique)

Le Jeu de la Dame

Meilleur maquillage prosthétique

The Mandalorian

Meilleure coiffure contemporaine

Pose

Meilleure coiffure d’époque

La Chronique des Bridgerton

Meilleur design générique principal

The Good Lord Bird

Meilleure musique générique original

The Flight Attendant

Meilleur mixage son comédie ou dramatique (une demi-heure)

Ted Lasso

Meilleur mixage son comédie ou dramatique (une heure)

The Mandalorian

Meilleur mixage son série limitée, anthologie ou film

Le Jeu de la Dame

Meilleur montage son comédie, dramatique ou animation (une demi-heure)

Love, Death + Robots

Meilleur montage son comédie ou dramatique (une heure)

Lovecraft Country

Meilleur montage son série limitée, anthologie ou film

Le Jeu de la Dame

Meilleurs effets visuels en une saison

The Mandalorian

Meilleurs effets visuels pour une épisode

Star Trek: Discovery

Meilleure coordination de cascades

The Mandalorian

Meilleure performance de cascades

The Mandalorian