Loki saison 2 : La recherche d’un réalisateur pourrait retarder le tournage

Disney et Marvel Studios sont actuellement à la recherche d’un réalisateur ou d’une réalisatrice pour remplacer Kate Herron pour la saison 2 de Loki.

Peu de temps après que Marvel Studios a confirmé que Loki reviendrait pour une deuxième saison sur Disney+, il a été révélé qu’un élément clé de la série ne serait pas de retour. La réalisatrice Kate Herron avait précédemment confirmé dans une interview que son aventure avec Loki s’était terminée avec le final de la première saison.

Dans une nouvelle interview, Kevin Feige a déclaré que la recherche d’un nouveau réalisateur était en cours. En parlant avec Collider, Feige confie à propos de la saison 2 : « C’est en cours. Nous le développons au moment où nous parlons. L’espoir est qu’une grande partie de la même équipe revienne. Kate va vers des choses plus grandes et meilleures, donc la recherche de réalisateur.trice commencera sous peu. »

Compte tenu des autres séries que Marvel a en préparation et avec la possibilité que la recherche d’un nouveau réalisateur pour Loki prenne plus de temps que prévu, il est très possible que la deuxième saison de Loki n’arrive pas avant la fin de 2022 ou même début 2023.

Loki était initialement prévue comme une mini-série, la décision de faire une deuxième saison a été prise pendant la production, ce qui a conduit à quelques ajustements pour l’épisode final. Après la diffusion de Loki, des informations ont fait surface selon lesquelles Hiddleston serait présent dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais cela n’a pas été confirmé. Il est donc possible que la saison 2 de Loki soit liée à la façon dont le multivers se déroule dans les prochains films Marvel.

Jusqu’à présent, la seule autre série Marvel de Disney+ à avoir obtenu une deuxième saison est la série animée What If…?, qui vient de démarrer il y a une semaine. Falcon et le Soldat de l’Hiver semble être une série limitée car Anthony Mackie est sur le point de jouer dans Captain America 4 pour continuer son histoire, et WandaVision a toujours été envisagée comme une série limitée qui mène directement aux événements de Doctor Strange 2.

Source : Collider / Crédit ©Disney+