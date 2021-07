Loki saison 2 : La réalisatrice Kate Herron ne reviendra pas

La réalisatrice Kate Herron dit qu’elle ne reviendra pas pour la saison 2 de Loki.

La saison 2 de Loki a officiellement été annoncée cette semaine, mais si la série reviendra, se sera sans sa réalisatrice actuelle. Kate Herron quitte ainsi le TVA et confirme son départ dans une interview à Deadline.

Les six épisodes de la saison 1 de Loki ont été réalisés par Kate Herron, qui était productrice exécutive. Lorsqu’il a été annoncé que Loki avait été renouvelé, de nombreux fans s’attendaient probablement à ce que Herron revienne derrière la caméra. Il s’avère que ce ne sera pas le cas, car Herron a déclaré à Deadline que son travail est maintenant terminé avec la série.

Comme Herron l’explique, elle a simplement le sentiment qu’elle a donné tout ce qu’elle pouvait de manière créative à Loki, et elle a depuis d’autres projets sur lesquels elle souhaite se concentrer.

« Je ne reviens pas. J’ai toujours prévu d’être présente juste pour ça et pour être honnête, la saison 2 n’était pas…c’est quelque chose qui vient d’être annoncé et je suis tellement contente. Je suis vraiment heureuse de le regarder en tant que fan la saison prochaine, mais je suis simplement fière de ce que nous avons fait ici et j’ai tout donné. Je travaille sur d’autres choses qui ne sont pas encore annoncées. »

La réalisatrice travaille ainsi sur autre chose qui n’est pas liée au MCU, même si elle aimerait bien retravailler avec Marvel un jour : « Non [je ne fais pas un autre film Marvel], je suis juste concentrée sur mes propres trucs en ce moment. J’adore Marvel et j’adorerais retravailler avec eux, mais mon boulot avec Loki est tout ce que j’ai fait avec eux. »

Herron a donné une certaine esthétique à la série et a fait un bon travail pour lui donner son propre style. On attend désormais de voir qui rendra son relais sur la série la saison prochaine.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel