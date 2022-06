Obi-Wan Kenobi : Le scénariste s’exprime sur la possibilité d’une saison 2

Le scénariste de la série Obi-Wan Kenobi s’exprime sur la possibilité ou non d’une saison 2.

Le scénariste en chef d’Obi-Wan Kenobi, Joby Harold, ne veut pas forcer une deuxième saison de la série Star Wars. Situé entre les événements de l’Episode III et de l’Episode IV, Harold a décrit le spin-off de la trilogie préquelle comme « l’Episode III.5« .

Lucasfilm a présenté le spin-off de Disney+ comme une série limitée en six parties, comblant le fossé entre le premier affrontement d’Obi-Wan (Ewan McGregor) et de Dark Vador (Hayden Christensen) sur Mustafar dans La Revenge des Sith et leur bataille finale à bord de l’étoile de la mort dans Un nouvel espoir.

Interviewé par Deadline avant l’épisode 6 – potentiellement le final de la série qui sera diffusé cette semaine sur Disney+ – Harold a répondu aux rumeurs d’une saison 2 d’Obi-Wan Kenobi :

« On me pose constamment des questions à ce sujet. J’y pense depuis si longtemps comme une histoire fermée que mon esprit est tellement concentré sur cela comme une sorte de [série] limitée, que je n’ai pas pensé au-delà », a déclaré Harold au podcast de Deadline. « Mais c’est un super personnage. Ce sont tous des personnages. » incroyables. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il développait une deuxième série Star Wars en dehors d’une deuxième saison d’Obi-Wan, le scénariste a répondu : « Je ne peux répondre à aucune de ces questions (rires). Mais j’adore Star Wars et l’expérience de travailler sur Star Wars n’a rien changé à cela. Cela n’a fait qu’en faire une plus grande partie de ma vie, et je me sens chanceux d’en faire partie. »

La réalisatrice de la série, Deborah Chow, a eu un discours similaire : « C’est une grande histoire avec un début, un milieu et une fin. Je pense donc que cette histoire a été conçue pour être autonome », a expliqué Chow.

Mais elle ne nie pas qu’il y a un potentiel pour plus d’histoires avec Kenobi : « Je veux dire, il y a bien sûr plus d’histoires que vous pourriez raconter. Il y a évidemment encore 10 ans avant d’arriver à Un Nouvel Espoir et avec un personnage comme Obi-Wan Kenobi, je pense que même le regarder rouler sur le sable est parfois intéressant. . Alors, qui sait ? C’est difficile à dire pour le moment, mais ce n’était pas l’intention. »

La star de la série, Ewan McGregor, a également décrit Obi-Wan Kenobi comme une « série limitée unique » et un moyen de « faire le pont entre [les épisodes] III et IV et me rapprocher de l’Obi-Wan d’Alec Guinness dans Un Nouvel Espoir ». Interrogé par Entertainment Weekly s’il pourrait rallumer le sabre laser dans une deuxième saison, McGregor a répondu : « Est-ce que j’aimerais en faire une autre [saison] ? Ouais, j’aimerais en faire une autre. »

Le final d’Obi-Wan Kenobi sera disponible le 22 juin sur Disney+.

Source ; Deadline / Crédit ©Disney+