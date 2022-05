Obi-Wan Kenobi : Ewan McGregor aimerait une autre saison

Ewan McGregor aimerait faire une autre saison de la série Star Wars Obi-Wan Kenobi.

La série Obi-Wan Kenobi a été lancée sur Disney+ vendredi dernier avec deux épisodes et le troisième épisode sera disponible dès ce mercredi. Pour le moment, la série a été labélisée comme une série limitée de 6 épisodes, mais l’interprète principal et producteur exécutif en veut plus. Dans une interview accordée avant le lancement de la série, Ewan McGregor a confié qu’il voulait une saison 2, mais quand on écoute le scénariste et la réalisatrice, il y a peu de chance que ça arrive.

Le scénariste, Joby Harold, a répondu qu’il ne savait pas s’il y aurait plus d’histoire au-delà des épisodes produits, mais il confirme que l’histoire présentée est complète : « Avec ces choses, nous pensons toujours à une histoire complète avec un début, un milieu et une fin. C’est la tradition de ces grandes histoires mythiques à Joseph Campbell dont George [Lucas] s’est inspiré pour construire [Star Wars]. Et donc nous l’avons beaucoup pensé de cette façon, comme sa propre histoire, son propre récit, son propre voyage pour ce personnage entre l’épisode III et l’épisode IV. »

De son côté, la réalisatrice Deborah Chow a aussi confirmé que c’est une série limitée : « Ça a été définitivement conçu comme une série limitée et c’est une grande histoire avec un début, un milieu et une fin. C’est donc ainsi que nous l’avons toujours abordé », a déclaré Chow. « L’approche a toujours été qu’il s’agit d’une histoire complète. »

Mais la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, n’est pas contre l’idée de continuer après la saison 1 : « C’est certainement quelque chose dont nous parlons », dit-elle. « Principalement parce que tout le monde s’est réuni et a passé un moment incroyable », poursuit la boss de Lucasfilm.

Mais si tout le moment a passé un bon moment, il faut se poser les bonnes questions : « Ewan a passé un moment incroyable. Hayden a passé un moment incroyable. Donc, certainement de ce point de vue, toutes les personnes impliquées aimeraient que cela ne se termine pas. Mais nous devons vraiment passer notre temps à nous poser la question : pourquoi le ferions-nous ? Si nous devions décider de faire quelque chose de plus avec le personnage d’Obi-Wan, nous devrions vraiment répondre à la question « pourquoi ? » »

« Ça a été réalisé en série limitée unique », explique Ewan McGregor. « Et d’une certaine manière, elle fait ce que je voulais qu’elle fasse en termes de rapprochement d’une histoire entre III et IV et me rapproche de l’Obi-Wan d’Alec Guinness dans Un Nouvel Espoir. Et donc, bien sûr, ça c’est vrai. »

« Est-ce que j’aimerais en faire une autre [saison] ? » réfléchit l’acteur. « Oui, j’aimerais en faire un autre. » Pour McGregor, il ne s’agit pas seulement de raconter plus d’histoires d’Obi-Wan, mais aussi de l’expérience qu’il a vécue. « J’ai passé un très bon moment à travailler avec Deb, et les acteurs avec lesquels nous avons travaillé ont été formidables, et l’équipe est juste … je ne peux pas vous dire. C’était tellement merveilleux de travailler dessus. J’avais hâte de me mettre au travail tous les jours, et sur un long tournage comme celui-ci, c’est quelque chose. Jusqu’à la fin, j’ai adoré l’expérience. »

Obi-Wan Kenobi, c’est le mercredi sur Disney+.

Source : EW / Crédit © Disney+