Doctor Who saison 12 : Le retour des Judoon (trailer épisode 5)

Les Judoon sont de retour dans le trailer de l’épisode 5 de la saison 12 de Doctor Who.

Après avoir fait la rencontre de l’inventeur Nikola Tesla dans l’épisode 4, les aventures du Docteur et de ses amis dans la saison 12 de Doctor Who arrivent presque déjà à leur moitié. La semaine prochaine, la BBC diffusera l’épisode 5 qui verra le retour d’une espèce que les fans n’ont pas vu depuis un moment : les Judoon, la police à tête de rhinocéros.

L’épisode, intitulé ‘Fugitive of the Judoon‘, verra le Docteur de Jodie Whittaker et ses compagnons Yaz, Ryan et Graham se rendre à Glouchester pour essayer d’arrêter les Judoon, qui causent une émeute parce qu’ils sont à la recherche de quelqu’un.

Clairement, la série est de retour vers des méchants et des espèces connus des fans de la série. La première saison de Jodie Whittaker était plus en forme d’anthologie mais la sa deuxième saison est bien plus dans l’esprit des saisons précédentes.

Doctor Who est diffusée tous les dimanches sur la BBC.

Doctor Who saison 12 – Trailer 12×05