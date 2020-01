Doctor Who saison 12 : Un race alien culte de retour ?

Le prochain épisode de Doctor Who autour de Nikola Tesla accueillera peut-être des Silurian, 4 après la dernière fois qu’on les ait vu dans la série.

La saison 12 de Doctor Who pourrait marquer le retour d’autres monstres mythiques de la série, notamment dans l’épisode 3, Nikola Tesla’s Night of Terror, après le grand retour du Maitre et les daleks l’an dernier, face au Docteur dans la peau de Jodie Whittaker

Ce sont les monstres mythiques de l’ère Matt Smith introduit dans les années 70 dans l’itération originelle Doctor Who. Les Silurian. La race de Madame Vastra, acolyte du Docteur dans les saisons Matt Smith et même le temps d’un épisode avec Capaldi.

Si l’on ne les a plus vu depuis la saison 8, il semblerait que cette race mythique d’aliens terrestre (amis de l’oxymore, c’est pour vous) soit de retour dans le prochain épisode de Doctor Who. Rien n’est certain mais une photo de Nikola Tesla’s Night of Terror, prouve visiblement que la race aura un impact dans l’intrigue.

Dans les photos et promo de l’épisode, à l’occasion de la rencontre et enquête entre le Docteur et sa troupe avec Nicolas Tesla, le célèbre inventeur, il semblerait que ce dernier s’inspire de technologie non-humaine pour ses travaux sur l’électricité. Et visiblement certaines armes trouvées dans l’environnement de travail de Thomas Edison et Tesla seraient d’origine Silurian comme le montre cette photo.

En effet l’arme dans les bras du Docteur dans cette image est bien celle des Silurian comme on a pu le voir dans le double épisode The Hungry Earth en saison 5. Bien qu’elle ait quelques variations de couleurs, elle est indéniablement Silurian, puisqu’elle ressemble complètement à celles des soldats de cette race dans les épisodes de la saison 5.

Mais on ne sait pas si on verra cette race devenue l’une des races culte de Doctor Who 2005. Si l’on sait grâce à la bande annonce de la saison complète, que les cybermen ainsi que les Judoons que l’on a plus vu depuis la saison 3.

Il est clair que la saison 12 renoue indéniablement avec la mythologie du Docteur, notamment avec le retour du Maître, après une saison 11 plus axée sur des personnalités historiques ou des moments importants de l’Histoire britannique, en anthologie.

Pour savoir l’impact de cette photo sur la saison 12 de Doctor Who, plus mythologique que d’anthologie, il faudra attendre la diffusion ce dimanche sur la BBC de cet épisode . La promo est à découvrir ci-dessous en attendant.

Doctor who saison 12 : Nikola Tesla’s Night of Terror

Crédit photos : ©BBC / source : Radiotimes