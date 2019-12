Game of Thrones saison 8 : Le costume de Daenerys cachait ses motivations

Le manteau blanc de Daenerys était révélateur par rapport à la fin de Game of Thrones.

Apparemment , les motivations de Daenerys dans la saison 8 de Game of Thrones se cachait à pleine vue, derrière son costume. Son manteau blanc est bien plus révélateur que ce qu’on pourrait penser.

Certains fans ont trouvé l’attitude de Daenerys abrupte et insatisfaisante quand elle a décidé de mettre Port Réal a feu et à sang pour obtenir son trône. Mais selon Michele Clapton, la costumière de la série, le costume du personnage, ce manteau blanc, présageait la fin. Le but de Clapton est de raconter une histoire à travers les costume et c’est ce qu’elle a tenté de faire ici.

Dans une vidéo posté par TVGuide, Clapton confie : “Au départ, il s’agissait de l’idée que si elle chevauche un dragon vers le Nord, elle devrait être au chaud. Et puis j’ai décidé qu’en fait c’est la première fois qu’elle effectuait une tâche complètement désintéressée – parce que c’était généralement pour son propre bénéfice – et à cette occasion, c’était en fait pour son amour.”

« Donc, j’ai adoré cette idée, en développant ce costume, que c’est presque [comme si] elle se voit comme cette sauveuse, cet ange. Et donc quand elle arrive et descend sur ce dragon, elle est comme un ange de miséricorde,” a déclaré Clapton.

Elle ajoute : “Je pense que ça en disait long sur son état mental à l’époque, sur la façon dont elle se voyait.”

L’ange de la miséricorde s’est transformé en ange de la mort avant que Jon Snow ne l’élimine.

Source : TVGuide / Crédit ©HBO