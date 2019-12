Game of Thrones saison 8 : Jon avait pris sa décision pour Daenerys bien avant le final !

Jon Snow aurait planifié la mort de Daenerys plus tôt qu’on le pense dans la dernière saison de Game of Thrones.

Un des chocs de la dernière saison de Game of Thrones fut la mort de Daenerys des mains de Jon Snow. Durant toute la saison, Dany n’avait qu’une idée en tête, réclamer ce qui pour elle devait lui revenir de droit : le trône de fer. Cependant, les méthodes de la reine Dany sont devenus incontrôlables.

Jon Snow et Tyrion Lannister dans les derniers épisodes de la saison ont à multiples reprises eut une conversation concernant le comportement de leur reine, loin de ses aspirations populaire et ses valeurs initiales.

Dans une scène apparemment un peu plus longue de la saison, Jon aurait déjà commencé à envisager de tuer Daenerys bien avant sa rencontre avec Tyrion emprisonné dans le final. Une scène qui vient s’ajouter aux autres scènes coupées de la saison, qu’elle soient dans les bonus DVD/BR ou dans les scripts.

Dans le cinquième épisode de la saison 8 de Game of Thrones, Tyrion et Jon parlent brièvement avant le début de la bataille de Port-réal ( si on peut appeler cela une bataille…) . La version finale de la scène ne montre que Tyrion qui rappelle à Jon d’arrêter le combat quand il entendra les cloches de la ville sonner. Tyrion veut à tout prix limiter le bain de sang et a déjà supplié Daenerys au préalable de cesser le feu quand les cloches retentissent, ce qu’elle semblait accepter lors d’une énième discussion à Peyredragon.

Dans une version un peu plus longue de cette scène entre Tyrion et Jon, qui se trouve dans le script de l’épisode, Jon semble indiquer qu’il n’a plus confiance en Daenerys et aurait à ce moment pris la décision de la tuer.

Jon n’est pas convaincu que Dany arrêtera le massacre : “Je ne pense pas qu’elle laissera les gens se rendre.” Ce à quoi Tyrion répondrait : “Elle n’est pas comme son père” mais le script note apparemment que “Jon fait un signe de la tête non convaincu.” S’il n’est pas dit clairement qu’il va la tuer, le personnage semble résolu à agir pour l’arrêter et non passif comme nous l’avons vu dans la série.

Durant la bataille, Dany a bien entendu les cloches mais cela ne l’a pas arrêté et elle a mis la ville à feu et à sang. C’est seulement après cet acte de folie que les téléspectateurs réalisent l’état d’esprit de Jon… et encore.

Jon donne pourtant l’impression d’être loyal envers celle qu’il aime jusqu’à la dernière minute dans ce qu’on a pu voir, avant de se questionner après avoir assisté à la bataille mais surtout entendu les arguments de Tyrion ainsi que sa soeur Arya, après le discours de victoire de la Reine tyran. Si dans la série sa décision semble influencée par d’autres, dans les scripts visiblement il en était tout autre. Comme pour beaucoup d’autres scènes de la série qui auraient dû être bien plus subtiles.

Source : Express UK / Crédit ©HBO