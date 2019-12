American Gods saison 3 : Un autre acteur viré de la série et Orlando Jones veut porter plainte

Mousa Kraish dit qu’il n’a pas été rappelé pour la saison 3 d’American Gods et Orlando Jones veut porter plainte après son renvoi de la série.

Décidément, rien ne va plus chez American Gods. Après le renvoi retentissant d’Orlando Jones, c’est un autre acteur qui dit avoir été remercié de la série. Mousa Kraish, qui joue le Djinn dans les deux premières saisons de la série, a confirmé qu’il ne reviendra pas pour la saison 3, on ne l’a pas rappelé.

Sur Twitter, l’acteur explique : « Je peux confirmer qu’on ne m’a pas demandé de revenir cette saison. Ce fut un honneur de jouer le Djinn et de vivre dans sa peau aux yeux de feu. Ce personnage m’a tellement appris et j’étais fier de représenter non seulement la communauté du Moyen-Orient dans un rôle si positif que vous ne voyez pas normalement la télévision, mais aussi la communauté LGBTQ qui a soutenu ce personnage de couleur que vous ne voyez pas sur télévision. »

Kraish remercie les showrunners originaux de la série, Bryan Fuller et Michael Green ainsi que les fans de la série. Il dit aussi que si jamais l’opportunité de revenir se présente, il n’hésitera pas à la saisir.

Il écrit : « La porte n’est pas fermée pour moi. Si jamais on me demande de revenir et de représenter le djinn, je le ferai avec joie et fierté pour pouvoir me tenir devant mon ami Omid Abtahi et briller avec les deux personnages qui vont au-delà du scénario. »

La nouvelle du départ de Kraish arrive peu de temps après un week-end mouvementé pour Orlando Jones qui a posté un message vidéo sur Twitter, disant qu’il avait été viré de la série. Si les producteurs disent que son contrat n’a pas été renouvelé à cause de la direction de la série dans la saison 3, Jones dit que son renvoi est dû au racisme de la société de production Freemantle.

Dans une interview récente à Deadline, l’acteur dit qu’il réfléchi à porter plainte contre eux : « Donc, je dois m’asseoir avec des avocats et traverser toute cette folie. J’ai essayé d’être deux choses ici. L’une est de ne pas être émotionnel. L’autre, de ne pas me considérer comme une victime car franchement c’est le problème. Ils ne voient les gens de couleur que comme des victimes donc ils vous écrivent comme des victimes. M. Nancy ne fonctionnant pas comme une victime parce qu’il est un dieu et non un humain est soudainement devenu problématique. »

La production insiste pour dire que l’absence de M. Nancy n’a rien à voir avec du racisme et ils disent qu’il n’a pas été renvoyé : « Nous maintenons notre déclaration originale autour des scénarios et des personnages en constante évolution qui viennent et partent dans American Gods », a déclaré un porte-parole.

« Bien que nous apprécions grandement les contributions de M. Jones aux saisons 1 et 2, nous sommes déçus qu’il ressent le besoin de porter des accusations inexactes concernant le non-renouvellement de son contrat. Nos efforts se concentrent sur la saison 3 et le travail avec notre casting, notre équipe et nos créateurs. » Jones, cependant, se demande pourquoi Fremantle a signé un contrat de trois ans avec lui si tel était le cas.

La saison 3 d’American Gods se concentrera sur la partie du roman de Neil Gaiman qui se déroule à Lakeside. Shadow Moon s’est réfugié dans cette petite ville du Wisconsin sous une fausse identité.

Source : TV Guide et Deadline / Crédit ©Starz