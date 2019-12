American Gods saison 3 : Orlando Jones viré de la série

Orlando Jones dit avoir été renvoyé de la série American Gods par le nouveau showrunner.

Les drames continuent dans les coulisses de la série American Gods. Ce week-end, Orlando Jones, qui joue Mr Nancy depuis la première saison, a posté une vidéo sur Twitter où il dit qu’il a été renvoyé de la série et qu’il ne sera pas présent dans la saison 3.

Jones, qui a aidé à la production et à l’écriture de la saison 2, dit que le nouveau showrunner (Charles Eglee) pense que Mr Nancy “envoie un mauvais message à l’Amérique noire.”

“Il n’y aura plus de M. Nancy. Ne laissez pas ces enfoirés vous dire qu’ils aiment Mr. Nancy. Ce n’est pas le cas”, explique Jones dans la vidéo. “Je ne vais pas nommer de noms, mais le nouveau showrunner de la saison 3 [Eglee] est né dans le Connecticut et éduqué à Yale, donc il est très intelligent et il pense que la colère Mr. Nancy, qui fait son boulot, envoie un message erroné pour l’Amérique noire.”

Il ajoute : “C’est exact. Cet homme blanc est assis dans ce fauteuil de prise de décision et je suis sûr qu’il a de nombreux amis noirs qui sont ses conseillers et lui ont fait comprendre qu’il doit se débarrasser de ce dieu en colère Mr. Nancy (…).”

Correction: I was fired Sept 10, 2019 like @itsgabrielleu @OfficialMelB @NickCannon @heidiklum all have said @FremantleUS is a nightmare. They treated you like a 2nd class citizen for doing your job to well. Stay tuned. More to come. #AngryGetsShitDone pic.twitter.com/DQYtaMfs8O

— Orlando Jones (@TheOrlandoJones) December 14, 2019