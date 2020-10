Star Wars : Rey avait un autre nom et le destin de Luke a toujours été le même

George Lucas avait d’autres noms en tête pour le personnage de Rey dans Star Wars Le Réveil de la Force, qui a failli être une ado. Découvrez aussi un fait sur Luke Skywalker.

Apparemment Rey aurait pu être une tout autre personne dans la franchise Star Wars. En effet, avant de s’arrêter sur ce nom et sur cette version de la jeune Jedi, durant la mise en place de la dernière trilogie, elle était différente.

Dans le livre Star Wars Fascinating Facts de Pablo Hidalgo, on apprend qu’il avait toujours était question du parcours d’une jeune fille mais elle n’a pas toujours été Rey. Elle a failli s’appeler Winkie mais que J.J. Abrams et son équipe étaient contre l’idée.

« Le long voyage du Réveil de la Force, de l’idée au film fini, était rempli d’évolution, mais une idée qui est restée constante depuis le début était celle de la quête d’une jeune femme pour devenir un chevalier Jedi, » peut on lire.

Avant d’être une adulte, elle a failli être une adolescente : « Dans les grandes lignes originales de George Lucas, elle était une jeune fille de 14 ans nommée Taryn. Dans ses itérations ultérieures, elle était brièvement appelée Thea et – croyez-le ou non – Winkie. Lorsque le scénariste / réalisateur J.J. Abrams est venu à bord, il a changé les noms (…) Thea est devenue Sally (…) alors que le film approchait de la production, Sally est devenue Kira (qui est resté en tant que nom de code de production), puis Echo, et enfin Rey. »

And things get crazier: in George’s original outline, Rey was a 14 year old girl named Taryn. In later iterations, he changed her name briefly to Thea and also to, I swear, Winkie. J.J. gave her the codename Sally, then she was Kira, Echo, and finally Rey. pic.twitter.com/1Mc1uUebxw

— Andrew (@Oozer) October 13, 2020