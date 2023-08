Ahsoka : Premières réactions de la série Star Wars et nouvelle affiche

Découvrez les premières réactions pour la série Star Wars Ahsoka qui continue l’histoire de Star Wars Rebels.

Les premières réactions pour la série Star Wars Ahsoka commencent à tomber et apparemment, la série est connectée plus que jamais à Star Wars Rebels ce qui pourrait perdre les nouveaux téléspectateurs.

Plusieurs critiques ont pu partager leurs réactions sur les réseaux sociaux et ce qu’on retient le plus est la façon dont Ahsoka s’appuie avec succès sur les personnages et l’intrigue de Rebels. Alors que ceux qui ont vu la série animée apprécieront sans aucun doute cette direction, ceux qui n’ont aucune connaissance de l’équipage du Ghost et de leurs aventures au début de la guerre civile galactique risquent d’être un peu perdus.

La star Rosario Dawson est également mise en lumière pour son interprétation convaincante d’Ahsoka aux côtés de Natasha Liu Bordizzo, que beaucoup ont félicitée pour son portrait authentique de Sabine Wren en chair et en os. La musique, la chorégraphie de combat au sabre laser et la cinématographie générale ont également reçu de nombreux éloges.

« Ça s’appelle peut-être Ahsoka, mais c’est essentiellement une série live-action Rebels et j’ai rien contre ça. Les 2 premiers épisodes m’ont fait applaudir, rire, pleurer (…) Supers combats au sabre laser et beaucoup de cœur. Si vous n’avez pas vu la série animée Rebels, regardez-la maintenant. #Ahsoka »

It might be called Ahsoka, but it’s basically a live action Rebels & I’m not mad at it. The first 2 episodes made me cheer, laugh, cry… & really want a loth cat! Great lightsaber fights & lots of heart. If you haven’t seen the Rebels animated series, watch it now. #Ahsoka pic.twitter.com/3Ygo7ncDS8 — Tessa Smith – Mama’s Geeky (@MamasGeeky) August 18, 2023

« Les 2 premiers épisodes de #Ahsoka sont très amusants, en particulier pour les fans de REBELS et CLONE WARS. Les scènes de combat d’Ashoka sont ce que j’ai aimé le plus. Le 1er épisode est écrit et réalisé par Dave Filoni et c’est mon préféré des deux. Certainement plus sérieux dans le ton. C’est du bon #StarWars »

« L’histoire fonctionne sans avoir regarder REBELS, mais c’est certainement mieux si vous pouvez la regarder – au moins la fin. C’est super de voir des personnages préférés en live action. Aussi, j’ai crié à haute voix dès début de la série. Ce ne sont pas seulement les personnages que nous retrouvons dans #Ahsoka »

The story works without having to watch REBELS, but it’s definitely better if you can watch it – at least the end of it. Great to see some fav characters in live action. Also I yelled out loud at the very opening of the show. It’s not just characters we reunite with in #Ahsoka pic.twitter.com/iFs04FvX83 — Erik Davis (@ErikDavis) August 18, 2023

Alors que de nombreux critiques ont mis l’accent sur Rebels, Dawson elle-même a insisté sur le fait que regarder la série animée n’était pas nécessaire pour profiter d’Ahsoka. « Avec les fans de Star Wars, il y a des gens qui ne regardent que les films, mais maintenant et surtout avec The Mandalorian, plus de gens regardent les séries en live-action », a déclaré Dawson.

« Et puis il y a des gens qui regardent les séries animées. Il y a même un niveau au-delà avec tous les livres et les fanfictions. Il y a donc différents niveaux dans la famille Star Wars, et il a toujours été très important de s’assurer que [tout le monde puisse le regarder], » ajoute-t-elle.

d’un autre côté, l’actrice qui double Ashoka dans sa version animée recommande fortement de regarder Rebels et Clone Wars.

Ahsoka suivra le personnage titulaire alors qu’elle se lance dans une quête pour retrouver et éliminer le sinistre grand amiral Thrawn, un méchant qui a été réintroduit dans le canon principal de Star Wars via Rebels. Ayant disparu depuis des années, des rumeurs ont commencé à circuler dans la galaxie selon lesquelles le méchant envisage d’assumer son rôle d’héritier de l’Empire, rétablissant sa présence. Thrawn sera joué par Lars Mikkelsen, qui a également exprimé le personnage dans Rebels.

En plus de Sabine et Thrawn, la série verra la présence de la pilote Her Syndulla incarnée par Mary Elizabeth Winstead.

Ahsoka démarre le 23 aout sur Disney+.

Crédit ©Disney+